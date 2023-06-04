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За 50 євро по всій країні. Як скористатися бюджетним проїзним в Угорщині

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Неділя 04 червня 2023 09:12
За 50 євро по всій країні. Як скористатися бюджетним проїзним в Угорщині Фото: Скористатися проїзним можна в поїздах Угорщини (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Цієї весни Угорщина запровадила дві нові проїзні: обидві доступні для туристів і українців, які тимчасово перебувають в цій країні. Деякі вже назвали цей проїзний аналогом картки, яка зараз діє в Німеччині.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як скористатися бюджетним проїзним в Угорщині.

В усі регіони країни. Скільки коштує бюджетний проїзний в Угорщині

Національний проїзний в Угорщині розрахований на поїздки всіма округами країни. Він коштує 18900 форинтів – це близько 50 євро на місяць. При цьому студенти отримують величезну знижку – 90%.

"Заміська" проїзна картка, яка розрахована на поїздки в одному окрузі, коштує дещо дешевше – 9450 форинтів – приблизно 25 євро. Тут також діє знижка для студентів у розмірі 90%.

Обидва абонементи дійсні 30 або 31 день і закінчуються в останній день місяця, коли їх було придбано. Їх можна придбати заздалегідь: проїзні будуть активовані автоматично першого числа вибраного місяця.

За 50 євро по всій країні. Як скористатися бюджетним проїзним в УгорщиніФото: Проїзним не можна скористатися в межах міста: там треба платити окремо (unsplash.com)

Іноземні студенти, які мають дійсне посвідчення особи, також мають право на 90% знижку від вартості абонементів. Щоб отримати знижку, під час купівлі проїзного треба лише пред’явити дійсний студентський квиток.

Національний проїзний надає необмежену кількість проїздів усіма залізничними лініями, якими керують MÁV-START, MÁV-HÉV і GYSEV, а також автобусні маршрути сполучення Volánbusz.

Тим часом картка туристична картка за 25 євро призначена для використання в будь-якому з 19 повітів Угорщини. Якщо ви перебуваєте лише в одному регіоні та плануєте скористатися автобусним або залізничним сполученням між містами в цьому окрузі, цей проїзний – хороший варіант.

Де купити проїзний в Угорщині

За посиланням доступна карта, де можна купити бюджетні проїзні квитки в Угорщині.

Обидва квитки можна купити у понад ніж 1100 точках продажу по всій країні, включаючи каси MÁV-START, торговельні автомати MÁV, у касах Volánbusz, в автобусах і в касах GYSEV. А також у додатку MÁV.

Купівля проїзних доступна на великих залізничних вокзалах або в інтернеті.

Зверніть увагу. Абонементи не покривають проїзд у вагонах першого класу. Також квитки не дійсні для поїздок у межах міста. Ними можна користуватись лише під час міжміських поїздок.

Тим часом ще місяць українці зможуть користуватися транспортом Будапешта безкоштовно. У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців: їздити без оплати можна буде до 30 червня 2023 року.

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