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От Норвегии до Италии. Как воспользоваться бюджетным проездом по железной дороге в ЕС

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Суббота 17 июня 2023 12:21
От Норвегии до Италии. Как воспользоваться бюджетным проездом по железной дороге в ЕС Фото: Путешествия по Испании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет в Испании доступны специальные льготные проездные, позволяющие путешествовать летом не только внутри страны, но и по Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Как в Испании могут получить билет Interrail со скидкой

Согласно заявлению Министерства транспорта, план поощряет летние путешествия среди молодежи и будет способствовать восстановлению сектора культуры и туризма после пандемии. Скидки действуют с 15 июня по 15 сентября.

Испания также объявила ряд других скидок на поездки, чтобы стимулировать внутренние поездки, включая 90% снижение цен на билеты на муниципальные автобусы и некоторые внутренние маршруты поездов.

Владельцы проездного Interrail могут путешествовать по тысячам железнодорожных маршрутов по всей Европе: от фьордов Норвегии до пляжей Италии, пишет издание.

Проездные можно забронировать на определенный период времени, например месяц. В течение этого времени ими можно пользоваться за границей. Кроме того, их можно забронировать на определенное количество дней или одну страну.

От Норвегии до Италии. Как воспользоваться бюджетным проездом по железной дороге в ЕСФото: Испания также объявила ряд скидок на поездки, чтобы стимулировать внутренние поездки (unsplash.com)

С таким билетом можно сесть на большинство поездов, показав проводникам карту Interrail на телефоне. Цены на билеты начинаются от 194 евро за четыре дня поездки в течение одного месяца по 33 странам.

Где купить билеты на поезда

Можно мониторить эти и другие типы билетов на сайте Interrail. Сеть насчитывает более 40 000 железнодорожных станций в 33 странах.

Чтобы получить скидки, молодые люди должны забронировать билеты через государственного железнодорожного оператора Renfe. Абонемент Spanish Interrail также предлагает 50-процентную скидку на скоростные поезда.

"Испания является второй по посещаемости страной в мире, и она полна неизвестных сокровищ", – сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

Испания – не единственная страна, которая этим летом субсидирует поездки по железной дороге. В Венгрии был введен неограниченный проезд в транспорте по всей стране за 49 евро и с 90% скидкой для студентов.

Также вслед за Германией, Венгрией и другими странами Европы Чехия вводит безлимитный проездной на поезда на летний период. Продажи билетов начались 15 июня.

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