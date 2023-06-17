От Норвегии до Италии. Как воспользоваться бюджетным проездом по железной дороге в ЕС

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет в Испании доступны специальные льготные проездные, позволяющие путешествовать летом не только внутри страны, но и по Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Как в Испании могут получить билет Interrail со скидкой

Согласно заявлению Министерства транспорта, план поощряет летние путешествия среди молодежи и будет способствовать восстановлению сектора культуры и туризма после пандемии. Скидки действуют с 15 июня по 15 сентября.

Испания также объявила ряд других скидок на поездки, чтобы стимулировать внутренние поездки, включая 90% снижение цен на билеты на муниципальные автобусы и некоторые внутренние маршруты поездов.

Владельцы проездного Interrail могут путешествовать по тысячам железнодорожных маршрутов по всей Европе: от фьордов Норвегии до пляжей Италии, пишет издание.

Проездные можно забронировать на определенный период времени, например месяц. В течение этого времени ими можно пользоваться за границей. Кроме того, их можно забронировать на определенное количество дней или одну страну.

Фото: Испания также объявила ряд скидок на поездки, чтобы стимулировать внутренние поездки (unsplash.com)

С таким билетом можно сесть на большинство поездов, показав проводникам карту Interrail на телефоне. Цены на билеты начинаются от 194 евро за четыре дня поездки в течение одного месяца по 33 странам.

Где купить билеты на поезда

Можно мониторить эти и другие типы билетов на сайте Interrail. Сеть насчитывает более 40 000 железнодорожных станций в 33 странах.

Чтобы получить скидки, молодые люди должны забронировать билеты через государственного железнодорожного оператора Renfe. Абонемент Spanish Interrail также предлагает 50-процентную скидку на скоростные поезда.

"Испания является второй по посещаемости страной в мире, и она полна неизвестных сокровищ", – сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

Испания – не единственная страна, которая этим летом субсидирует поездки по железной дороге. В Венгрии был введен неограниченный проезд в транспорте по всей стране за 49 евро и с 90% скидкой для студентов.

Также вслед за Германией, Венгрией и другими странами Европы Чехия вводит безлимитный проездной на поезда на летний период. Продажи билетов начались 15 июня.

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