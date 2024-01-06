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От Германии до Италии. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты

Суббота 06 января 2024 08:11
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От Германии до Италии. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты Фото: Поезд на главном вокзале Франкфурта, Германия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Путешествия в Европе все популярнее совершать поездами вместо самолетов. Особым спросом пользуются спальные ночные поезда: вечером вы ложитесь спать в одной стране, а утром просыпаетесь уже в другой.

В Европе регулярно открываются новые железнодорожные ночные маршруты между государствами. РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает об интересных международных железнодорожных маршрутах между разными странами Европы – ночных поездах.

Австрия

Из Вены в Брюссель

С 2016 года австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB возрождает спальные поезда в Европе. В конце 2021 года компания запустила новый маршрут между Веной и Парижем через Зальцбург и Мюнхен. Путешествие занимает 14 часов, поезд курсирует три раза в неделю в обоих направлениях. Цены на билеты – от 30 евро за место до 120 евро и выше частного купе.

Доступен маршрут из Вены в Брюссель. Отправление нового поезда совершается по понедельникам, средам и пятницам, отправление из Вены в 19.38, прибытие в Брюссель на вокзал Midi – в 09.56.

Летом 2023 года Nightjet запустил по этому маршруту поезда нового поколения с беспроводными зарядными станциями, бесплатным Wi-Fi, местом для хранения велосипедов и снаряжения для зимних видов спорта, а также отдельными купе с душами и туалетами.

От Германии до Италии. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты

Фото: Новый поезд будет соединять Вену и Геную, отправляться с главного вокзала столицы Австрии (en.wikipedia.org)

Из Вены в Геную и Ла Специю в Италии

В новом расписании Nightjet на 2023 год были продолжены рейсы Вена/Мюнхен в Милан в Геную и Ла Специю в Италию. С этого пункта можно дальше сесть на поезда, например, в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Бельгия

Из Брюсселя в Берлин через Амстердам

Бельгийско-нидерландская компания European Sleeper запустит маршрут из Брюсселя в Берлин через Амстердам 25 мая 2024 года. Только с одной пересадкой пассажиры смогут путешествовать в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву.

С 25 марта 2024 года маршрут поезда будет расширен в Дрезден и Прагу. Поезд соединит Париж с Берлином и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам: отправляется из Berlin Hbf в 20:18 и прибывает в Paris Est в 10:34 на следующий день. Услуга станет ежедневной с октября 2024 года.

От Германии до Италии. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты

Фото: С главной железнодорожной станции Брюсселя будет возможность доехать до Берлина через Амстердам (en.wikipedia.org)

Льеж – Аахен и Маастрихт

Новый железнодорожный маршрут между тремя странами будет соединять Аахен в Германии, Льеж в Бельгии и Маастрихт в Нидерландах. Проект является результатом сотрудничества Arriva (часть немецкой Deutsche Bahn Group), SNCB (Национальной железнодорожной компании Бельгии) и NS (Nederlandse Spoorwegen). Линия запущена в декабре 2023 года.

Чехия

Прага – Цюрих

Национальный железнодорожный оператор Чешской Республики Českej dráhy (ČD) запустил новое спальное сообщение между Прагой с Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле.

Ночное путешествие займет менее 14 часов. Путешественники будут иметь разные варианты тарифов, от шестиместных купе до роскошных спальных купе с отдельными туалетами и душами. Стоимость билетов на спальное место в шестиместном кушетке стоит от 49,90 евро.

От Германии до Италии. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты

Фото: Ночной поезд из Берлина продолжат в Стокгольм в Швеции (unsplash.com)

Германия

БерлинСтокгольм

Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут поезда из Берлина в Мальмё через Гамбург и Данию, продолжив его в Стокгольм. Полное путешествие занимает немногим менее 17 часов, а стоимость билетов начинается от 50 евро.

Штутгарт – Загреб и Риека

В новом расписании на 2023 год Nightjet продолжил сообщение из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб, начнет курсировать из Штутгарта. Сезонно маршрут будет проходить до прибрежного хорватского города Риека, общее время в пути составит около 15 часов.

Ночной поезд в Венецию курсирует через Мюнхен, Зальцбург и Тревизо, а рейсы в столицы Хорватии и Словении совершают Хорватские железные дороги HŽ и Словенские железные дороги SŽ под руководством EuroNight ÖBB.

От Германии до Италии. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты

Фото: ÖBB Nightjet будет курсировать между Мюнхеном и Варшавой (uk.wikipedia.org)

Мюнхен – Варшава

В 2024 году поезд ÖBB Nightjet соединит Мюнхен в Германии с Варшавой в Польше. Маршрут поезда пройдет через Розенхайм в Германии, Зальцбург, Линц и Вену в Австрии и Краков в Польше. Поезда Nightjet из Вены в Берлин, между тем, будут следовать по новому маршруту через Бржецлав и Прагу в Чехии и Дрезден в Германии.

Напомним, из Украины начал действовать новый международный железнодорожный маршрут в Вену из Чопа. Первым рейсом 11 декабря отправились 120 пассажиров. Мы писали, как будет курсировать поезд Киев-Чоп: график.

Также между Берлином и Парижем запустили первый за последние 9 лет ночной поезд. Открытие рейса сопровождалось церемониальным отъездом в Берлине, где присутствовали министры транспорта Германии, Бельгии, Франции и Австрии.

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