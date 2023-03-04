Від Австрії до Іспанії. Захоплюючі маршрути поїздів, які запустять у Європі: ціни та напрямки

Про нові зручні сполучення між країнами ЄС, які значно скоротять час мандрівки між містами – матеріалі.

Тренд останніх років у Європі –на заміну авіаподорожам приходять мандрівки залізницею. Їх популярність знову росте, в тому числі через екологічність такоо транспорту. Зараз поїздами у Європі їздять просто навіть на роботу з передмість у мегаполіс. До того ж, країни ЄС інвестують у залізничні сполучення, і тепер до цілої низки міст можна добратися набагато раніше.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає про найновіші європейські залізничні маршрути - від бюджетних нічних потягів до великих транскордонних перевезень.

"Зміна способу подорожі – один із найкращих способів зробити подорожі екологічними. Наприклад, політ з Лондона до Парижа викидає в атмосферу в 14 разів більше CO2, ніж поїздка на поїзді", – пише видання.

Австрія

З Відня до Парижа з Nightjet

З 2016 року австрійська національна залізнична компанія ÖBB почала відродження спального поїзда в Європі Nightjet. Наприкінці 2021-го компанія запустила новий маршрут між Віднем і Парижем через Зальцбург і Мюнхен. Подорож займає 14 годин, потяг курсує тричі на тиждень в обох напрямках, ціни - від €30 €120.

Влітку 2023 року Nightjet запустить потяги нового покоління, які за комфортом будуть конкурувати з рейсами першого класу. В поїздах будуть бездротові зарядні станції, безкоштовний Wi-Fi, сховище для велосипедів і снігового спортивного спорядження та окремі купе з душем та туалетами.

Фото: Поїзд ÖBB ICE на віадуку Трісанна в Австрії (en.wikipedia.org)

З Відня до Генуї та Ла-Спеції з Nightjet

У новому розкладі Nightjet на 2023 рік було продовжено рейси Відень-Мюнхен до Мілана до Генуї та Ла-Спеції в Італії. Звідти можна сісти на потяг до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

Бельгія

З Брюсселя до Берліна з European Sleeper (травень 2023)

Давно анонсований European Sleeper запустять свій перший маршрут — з Брюсселя до Берліна через Амстердам — запустять 25 травня 2023 року. Маршруту пророкують велику популярність, і квитки вже з'явилися у продажу. Лише з однією пересадкою пасажири European Sleeper зможуть подорожувати далі до Парижа, Лондона, Праги та Варшави. З 2024 року планується розширити слідування поїзда до Дрездена та Праги.

Чехія

Прага – Цюрих з ČD

У грудні 2022 року національний залізничний оператор Чеської Республіки České dráhy (ČD) запустив нову спальне сполучення між Прагою та Цюріхом із зупинками у Франкфурті та Базелі.

Нічна подорож займає трохи менше 14 годин. Мандрівники матимуть різні варіанти тарифів, від місця у шестимісних купе до розкішних спальних зон з окремими туалетами та душами. Вартість квитків за спальне місце в шестимісному купе коштує від €49,90.

Фото: Nightjet, нічні поїзди австрійської залізниці ÖBB, курсують в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Швейцарії (en.wikipedia.org)

Франція

Париж – Берлін з TGV (з 2024 року)

Франція та Німеччина анонсували новий маршрут поїзда TGV між Парижем і Берліном, який має почати курсувати у 2024 році. Наразі подорож між двома столицями вимагає від мандрівників пересідати на окремій станції, наприклад, у Кельні чи Франкфурті. А нове високошвидкісне сполучення дозволить пасажирам здійснювати подорож приблизно за сім годин.

Фото: Поїзд на віадуку La Redonne у Франції (en.wikipedia.org)

Париж – Венеція нічними поїздами (2025)

Французька компанія Midnight Trains збирається з’єднати Францію та Італію новим нічним поїздом із Парижа до Венеції через Мілан з 2025 року: фінансуванння проекту здійснюватиметься за підтримки Європейської комісії. Це дозволить мандрівникам із Великої Британії швидше та простіше доїхати до Італії.

Париж – Мадрид із Trenitalia (запуск наприкінці 2024 року)

У грудні 2022 року FS Italiane Group – власник італійської національної державної залізниці Trenitalia – оголосила про плани щодо запуску нового швидкісного залізничного сполучення Frecciarossa між Парижем і Мадридом.

Новий потяг з’єднає Париж і Барселону, де існуюче швидкісне сполучення вже курсує до столиці Іспанії. Його планують запустити наприкінці 2024 року. Також натякнули на те, що інші маршрути можуть з’єднати Мадрид з Італією через Францію.

Фото: Міжміські потяги Trenitalia на Лігурійській Рив'єрі та уздовж узбережжя Іонічного моря (en.wikipedia.org)

Німеччина

Берлін – Стокгольм зі Snälltåget

Шведська залізнична компанія Snälltåget змінила маршрут поїзда з Берліна до Мальме через Гамбург і Данію, продовживши його до Стокгольма. Повна подорож займає трохи менше 17 годин та буде коштувати приблизно від 50 євро.

Штутгарт – Загреб та Рієка з Nightjet і EuroNight

У своєму новому розкладі на 2023 рік Nightjet продовжив сполучення зі спальними поїздами з Мюнхена до Венеції, Любляни та Загреба зі Штутгарта в Німеччині. Сезонно маршрут також пролягатиме до прибережного хорватського туристичного міста Рієка. Загальний час у дорозі становитиме близько 15 годин.

Nightjet до Венеції курсує через Мюнхен, Зальцбург і Тревізо, а рейси до столиць Хорватії та Словенії здійснює Хорватська залізниця (HŽ) й Словенська залізниця (SŽ) під керівництвом EuroNight ÖBB.

Італія

Генуя – Неаполь з NTV Italo

Наприкінці 2021 року італійська компанія NTV Italo запустила поїзд до Генуї, який з’єднує портове місто на північному заході Італії з півднем країни, яке раніше було погано сполучене залізничним маршрутом.

Дорога з Генуї до Неаполя займає менше семи годин, квиток коштує близько 80 євро в обидва кінці.

Фото: Italo AGV 575 на станції Verona Porta Nuova (it.wikipedia.org/)

Португалія

Від Порту до Лісабона та Віго

Португалія схвалила плани будівництва високошвидкісної залізничної лінії між Лісабоном, Порту та Віго. Маршрут стане частиною ширшої Піренейської високошвидкісної залізничної мережі, яка об’єднає населені пункти всередині країни та з’єднає країну з Іспанією (початок будівництва – у 2024 році).

Зараз поїздка між Порту та Лісабоном займає майже три години. Нове залізничне сполучення скоротить час у дорозі лише до 1 години 15 хвилин.

Нідерланди

Амстердам – Цюрих з Nightjet

Австрійський піонер нічних поїздів Nightjet запустив маршрут між Амстердамом і Цюрихом наприкінці 2021 року. Поїзд відправляється о 20:30 і прибуває о 8:05 ранку. Ціни за спальні місця варіюються від 60 до 120 євро.

Амстердам – Барселона з European Sleeper (весна 2025 року)

Голландсько-бельгійський залізничний оператор European Sleeper планує запустити новий нічний поїзд з Амстердама до Барселони навесні 2025 року. Це значно покращить залізничне сполучення з півночі на південь Європи.

Іспанія

Фото: Відремонтований потяг прямує до міста Калп, Іспанія (wikipedia.org/Kabelleger/David Gubler)

Мадрид – Аліканте та Валенсія

У листопаді 2022 року компанія Ouigo, що належить SNCF, запустила новий високошвидкісний маршрут між Мадридом і Валенсією. Незабаром він курсуватиме й до Аліканте. Спочатку квитки коштуватимуть 9 євро в один кінець за поїздку з однією валізою, але після запуску ціни за квитки зростуть приблизно до 30 євро.

У 2023 році Ouigo планує розширити маршрути до Кордови, Севільї, Малаги та Коста-дель-Соль.

Барселона – Мадрид

У листопаді 2022 року поїздки між столицею Іспанії та її найбільшим туристичним містом стали швидшими та дешевшими завдяки новому високошвидкісному залізничному сполученню від Iryo (бренд Intermodalidad de Levante S.A., приватного оператора високошвидкісних залізниць в Іспанії).

Щодня між Барселоною та Мадридом курсує 16 поїздів. Дорога займає лише 2,5 години в один бік. Квитки коштують лише 18 євро в один бік.

Мадрид – Марсель через Барселону

У 2023 році державна залізнична мережа Іспанії Renfe планує запустити нові високошвидкісні послуги AVE до Франції. Очікується, що спочатку поїзди курсуватимуть по черзі, але пізніше їх буде збільшено до двох разів на день.

Барселона – Ліон через Монпельє та Нім із Renfe

План Renfe щодо розширення залізничного сполучення до Франції включає ще один новий маршрут, який планується запустити пізніше цього року між Барселоною та Ліоном.

Подальші запуски нових маршрутів до Парижа очікуються до кінця року.

Фото: Швидкісний електропоїзд RENFE Class 730 перетинає річку Дуеро по віадуку Мартін Хіль на околицях Самори (wikipedia.org)

Словенія

Любляна – Будапешт з Угорською залізницею

Запущений у грудні 2021 року потяг Угорської залізниці з Любляни (Словенія) до Будапешта (Угорщина) курсує через Грац в Австрії, що робить таку поїздку неймовірно мальовничою. Подорож займає 7,5 годин, а ціни за квитки стартують від 16 євро в один бік.

Швеція

Стокгольм – Гамбург з SJ EuroNight

Запущений у вересні 2022 року нічний потяг Stockholm Central — Hamburg-Altona працює на відновлюваних джерелах енергії. Він відправляється щодня о 17:30 і прибуває о 6:30, проходячи через Копенгаген.

Найдешевший варіант – місце у стандартному вагоні (від €25). Ліжко в спільному купе коштує від 45 євро, а в окремому купе на двох з раковиною – від 165 євро. Окремі купе для однієї-трьох осіб мають власний душ, туалет та з включеним сніданком коштують від 205 євро. Також доступні купе, де дозволено розміщення домашніх тварин.

Фото: Поїзд SBB Re 420 з EuroNight "Zürichsee" із Загреба/Белграда до Цюріха між Buchs SG та Sevelen, Швейцарія (commons.wikimedia.org)

Швейцарія

З Цюріха до Риму з Nightjet

На прес-конференції у 2020 році компанія Nightjet оголосила, що за кілька років запустить новий нічний поїзд між Цюрихом і Римом. Залишається чекати, чи реалізуються плани. Наразі єдині римські маршрути оператора включають Відень, Зальцбург, Філлах і Мюнхен.

Фото: Потяги SBB Giruno на маршруті Цюріх – Мілан (commons.wikimedia.org)

Велика Британія

Лондон – Бордо з HS1

Британська компанія High Speed 1 (HS1), яка обслуговує залізничну лінію тунелю під Ла-Маншем, готується запустити новий маршрут з Лондона до французького Бордо.

Зараз, щоб дістатися до легендарного виноробного регіону у Франції, пасажири повинні проїхати спершу через Париж: час у дорозі становить майже шість годин. Очікується, що нова лінія пройде в обхід столиці та скоротить час у дорозі приблизно до п’яти годин.

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