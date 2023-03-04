От Австрии до Испании. Захватывающие маршруты поездов, которые запустят в Европе: цены и направления

О новых удобных сообщениях между странами ЕС, которые значительно сократят время путешествия между городами – материале.

Тренд последних лет в Европе – на замену авиапутешествиям приходят поездки по железной дороге. Их популярность снова растет, в том числе из-за экологичности такого транспорта. Сейчас поездами в Европе ездят просто даже на работу из пригородов в мегаполис. К тому же страны ЕС инвестируют в железнодорожные сообщения, и теперь к целому ряду городов можно добраться значительно раньше.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает о новейших европейских железнодорожных маршрутах – от бюджетных ночных поездов до крупных трансграничных перевозок.

"Изменение способа путешествия – один из лучших способов сделать путешествия экологичными. Например, полет из Лондона в Париж выбрасывает в атмосферу в 14 раз больше CO2, чем поездка на поезде", – пишет издание.

Австрия

Из Вены в Париж

С 2016 года австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB начала возрождение спального поезда в Европе Nightjet. В конце 2021 года компания запустила новый маршрут между Веной и Парижем через Зальцбург и Мюнхен. Путешествие занимает 14 часов, поезд курсирует трижды в неделю в обоих направлениях, цены – от €30 €120.

Летом 2023 Nightjet запустит поезда нового поколения, которые по комфорту будут конкурировать с рейсами первого класса. В поездах будут оборудованы беспроводные зарядные станции, бесплатный Wi-Fi, хранилище для велосипедов и снежного спортивного снаряжения и отдельные купе с душем и туалетами.

Фото: Поезд ÖBB ICE на виадуке Трисанна в Австрии (en.wikipedia.org)

С От ния до Генуи и Ла-Специи

В новом расписании Nightjet на 2023 год были продолжены рейсы Вена-Мюнхен в Милан в Геную и Ла-Специю в Италии. Оттуда можно сесть на поезд в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Бельгия

Из Брюсселя в Берлин с European Sleeper

Давно анонсированный European Sleeper запустят свой первый маршрут – из Брюсселя в Берлин через Амстердам – запустят 25 мая 2023 года. Маршруту предсказывают большую популярность, и билеты уже появились в продаже. Лишь с одной пересадкой пассажиры European Sleeper смогут путешествовать дальше в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. С 2024 года планируется расширить следование поезда в Дрезден и Прагу.

Чехия

Прага – Цюрих

В декабре 2022 года национальный железнодорожный оператор Чешской Республики České dráhы (ČD) запустил новое спальное сообщение между Прагой и Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле.

Ночное путешествие занимает чуть менее 14 часов. Путешественники будут иметь разные варианты тарифов, от места в шестиместных купе до роскошных спальных зон с отдельными туалетами и душами. Стоимость билетов за спальное место в шестиместном купе стоит от €49,90.

Фото: Nightjet, ночные поезда австрийской железной дороги ÖBB, курсируют в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Швейцарии (en.wikipedia.org)

Франция

Париж – Берлин с TGV (с 2024 года)

Франция и Германия анонсировали новый маршрут поезда TGV между Парижем и Берлином, который должен начать курсировать в 2024 году. Сейчас путешествие между двумя столицами требует от путешественников пересаживаться на отдельной станции, например, в Кельне или Франкфурте. Новое высокоскоростное сообщение позволит пассажирам совершать путешествие примерно за семь часов.

Фото: Поезд на виадуке La Redonne во Франции (en.wikipedia.org)

Париж – Венеция ночными поездами (2025)

Французская компания Midnight Trains собирается соединить Францию и Италию новым ночным поездом из Парижа в Венецию через Милан с 2025 года: финансирование проекта будет осуществляться при поддержке Европейской комиссии. Это позволит путешественникам из Великобритании быстрее и проще доехать в Италию.

Париж – Мадрид с Trenitalia (запуск в конце 2024 года)

В декабре 2022 года FS Italiane Group – владелец итальянской национальной государственной железной дороги Trenitalia – объявила о планах по запуску нового скоростного железнодорожного сообщения Frecciarossa между Парижем и Мадридом.

Новый поезд соединит Париж и Барселону, где существующее скоростное сообщение уже курсирует в столицу Испании. Его планируется запустить в конце 2024 года. Также намекнули, что другие маршруты могут соединить Мадрид с Италией через Францию.

Фото: Междугородные поезда Trenitalia на Лигурийской Ривьере и вдоль побережья Ионического моря (en.wikipedia.org)

Германия

Берлин – Стокгольм с Snälltåget

Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут поезда из Берлина в Мальме через Гамбург и Данию, продолжив его в Стокгольм. Полное путешествие занимает чуть менее 17 часов и будет стоить примерно от 50 евро.

Штутгарт – Загреб и Риека с Nightjet и EuroNight

В своем новом расписании на 2023 год Nightjet продолжил сообщение со спальными поездами из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб из Штутгарта в Германии. Сезонный маршрут также будет пролегать до прибрежного хорватского туристического города Риека. Общее время в пути составит около 15 часов.

Nightjet в Венецию курсирует через Мюнхен, Зальцбург и Тревизо, а рейсы в столицы Хорватии и Словении осуществляют Хорватская железная дорога (HŽ) и Словенская железная дорога (SŽ) под руководством EuroNight ÖBB.

Италия

Генуя – Неаполь с NTV Italo

В конце 2021 года итальянская компания NTV Italo запустила поезд в Геную, соединяющий портовый город на северо-западе Италии с югом страны, который ранее был плохо соединен железнодорожным маршрутом.

Дорога из Генуи в Неаполь занимает менее семи часов, билет стоит около 80 евро в оба конца.

Фото: Italo AGV 575 на станции Verona Porta Nuova (it.wikipedia.org/)

Португалия

От Порту до Лиссабона и Виго

Португалия одобрила планы строительства высокоскоростной железнодорожной линии между Лиссабоном, Порту и Виго. Маршрут станет частью более широкой Пиренейской высокоскоростной железнодорожной сети, которая объединит населенные пункты внутри страны и соединит страну с Испанией (начало строительства – в 2024 году).

Сейчас поездка между Порту и Лиссабоном занимает около трех часов. Новое железнодорожное сообщение сократит время в пути до 1 часа 15 минут.

Нидерланды

Амстердам – Цюрих из Nightjet

Австрийский пионер ночных поездов Nightjet запустил маршрут между Амстердамом и Цюрихом в конце 2021 года. Поезд отправляется в 20:30 и прибывает в 8:05 утра. Цены за спальные места варьируются от 60 до 120 евро.

Амстердам – Барселона из European Sleeper (весна 2025 года)

Голландско-бельгийский железнодорожный оператор European Sleeper планирует запустить новый ночной поезд из Амстердама в Барселону весной 2025 года. Это значительно улучшит железнодорожное сообщение с севера на юг Европы.

Испания

Фото: Отремонтированный поезд следует в город Калп, Испания (wikipedia.org/Kabelleger/David Gubler)

Мадрид – Аликанте и Валенсия

В ноябре 2022 года компания Ouigo, принадлежащая SNCF, запустила новый высокоскоростной маршрут между Мадридом и Валенсией. В скором времени он будет курсировать и в Аликанте. Сначала билеты будут стоить 9 евро в один конец за поездку с одним чемоданом, но после запуска цены за билеты вырастут примерно до 30 евро.

В 2023 году Ouigo планирует расширить маршруты в Кордову, Севилью, Малагу и Коста-дель-Соль.

Барселона – Мадрид

В ноябре 2022 года поездки между столицей Испании и ее крупнейшим туристическим городом стали быстрее и дешевле благодаря новому высокоскоростному железнодорожному сообщению от Iryo (бренд Intermodalidad de Levante SA, частного оператора высокоскоростных железных дорог в Испании).

Ежедневно между Барселоной и Мадридом курсирует 16 поездов. Дорога занимает всего 2,5 часа в одну сторону. Билеты стоят всего 18 евро в одну сторону.

Мадрид – Марсель через Барселону

В 2023 году государственная железнодорожная сеть Испании Renfe планирует запустить новые высокоскоростные услуги AVE во Францию. Ожидается, что сначала поезда будут курсировать поочередно, но позже они будут увеличены до двух раз в день.

Барселона – Лион через Монпелье

План Renfe по расширению железнодорожного сообщения во Францию включает еще один новый маршрут, который планируется запустить позже в этом году между Барселоной и Лионом.

Последующие запуски новых маршрутов в Париж ожидаются до конца года.

Фото: Скоростной электропоезд RENFE Class 730 пересекает реку Дуэро по виадуку Мартин Хиль в окрестностях Саморы (wikipedia.org)

Словения

Любляна – Будапешт с Венгерской железной дорогой

Запущенный в декабре 2021 года поезд Венгерской железной дороги из Любляны (Словения) в Будапешт (Венгрия) курсирует через Грац в Австрии, что делает такую поездку невероятно живописной. Путешествие занимает 7,5 часов, а цены за билеты стартуют от 16 евро в одну сторону.

Швеция

Стокгольм – Гамбург с SJ EuroNight

Запущенный в сентябре 2022 года ночной поезд Stockholm Central — Hamburg-Altona работает на возобновляемых источниках энергии. Он отправляется каждый день в 17:30 и прибывает в 6:30, проходя через Копенгаген.

Самый дешевый вариант – место в стандартном вагоне (от €25). Кровать в общем купе стоит от 45 евро, а в отдельном купе на двоих с раковиной – от 165 евро. Отдельные купе для одного-трех человек имеют свой душ, туалет и с включенным завтраком стоят от 205 евро. Также доступны купе, где разрешено размещение домашних животных.

Фото: Поезд SBB Re 420 из EuroNight "Zürichsee" из Загреба/Белграда в Цюрих между Buchs SG и Sevelen, Швейцария (commons.wikimedia.org)

Швейцария

Из Цюриха в Рим из Nightjet

На пресс-конференции в 2020 году компания Nightjet объявила, что через несколько лет запустит новый ночной поезд между Цюрихом и Римом. Остается ждать, реализуются ли планы. В настоящее время единственные римские маршруты оператора включают Вену, Зальцбург, Филлах и Мюнхен.

Фото: Поезда SBB Giruno по маршруту Цюрих – Милан (commons.wikimedia.org)

Великобритания

Лондон – Бордо с HS1

Британская компания High Speed 1 (HS1), обслуживающая железнодорожную линию тоннеля под Ла-Маншем, готовится запустить новый маршрут из Лондона в французский Бордо.

Сейчас, чтобы добраться к легендарному винодельческому региону во Франции, пассажиры должны проехать сначала через Париж: время в пути составляет около шести часов. Ожидается, что новая линия пройдет в обход столицы и сократит время в пути около пяти часов.

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