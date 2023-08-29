Від Чехії до Данії. У які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро

Єдиний проїзний на всі види громадського транспорту у Німеччині за 49 євро не втрачає популярності. Такий квиток дозволяє подорожувати упродовж місяця навіть до сусідніх країн.
Що треба знати про придбання квитка та нові правила користування, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
Квиток на 49 євро Deutschlandticket продається по всій країні. Він іменний і його не можна передати іншому пасажиру. Проїзний можна придбати у пунктах обслуговування BVG та інших транспортних компаніях країни, через сайт Deutsche Bahn; через компанії SBB, VVS і MVV. Квиток працює за передплатою, його дія автоматично продовжується на наступний місяць.
Проїзний поширюється на такі види транспорту:
Але Deutschlandticket не діє на далекі відстані:
Нещодавно набуло чинності обмеження щодо використання квитка за 49 євро. Раніше пасажири могли у виняткових ситуаціях безкоштовно пересідати на міжміські перевезення. Тепер пасажири не зможуть здійснити безкоштовну пересадку на інші високошвидкісні з’єднання. Компенсація буде лише у випадку, якщо пасажир не може дістатися до місця призначення до опівночі через збій у графіку руху регіонального поїзда.
Водночас слід врахувати, що у Німеччині є частина маршрутів, які не покриваються проїзним за 49 євро:
Deutschlandticket діє для транскордонних поїздок, якщо вони включені в німецький тариф. Тому є чималий перелік станцій в сусідніх країнах, куди можна подорожувати із квитком за 49 євро. Сайт boredinmunich.com склав перелік маршрутів та видів транспорту, які дозволяють подорожувати в інші країни поїздами чи автобусами. Наприклад:
Нагадаємо, ми писали, ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро.
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