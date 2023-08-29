От Чехии до Дании. В какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро

Единый проездной на все виды общественного транспорта в Германии за 49 евро не теряет популярности. Такой билет позволяет путешествовать в течение месяца даже в соседние страны.
Что нужно знать о приобретении билета и новых правилах ипользования, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Билет на 49 евро Deutschlandticket продается по всей стране. Он именной и его нельзя передать другому пассажиру. Проездной можно приобрести в пунктах обслуживания BVG и других транспортных компаниях страны, через сайт Deutsche Bahn; через компании SBB, VVS и MVV. Билет действует по подписке, его действие автоматически продлевается на следующий месяц.
Проездной распространятется на следующие виды транспорта:
Но Deutschlandticket не действует на дальние расстояния:
Недавно вступило в силу ограничение использования билета за 49 евро. Ранее пассажиры могли в исключительных ситуациях бесплатно пересаживаться на междугородные перевозки. Теперь пассажиры не смогут совершить бесплатную пересадку на другие высокоскоростные соединения. Компенсация будет лишь в случае, если пассажир не может добраться до места назначения до полуночи из-за сбоя в графике движения регионального поезда.
В то же время следует учесть, что в Германии есть часть маршрутов, которые не покрываются проездным за 49 евро:
Deutschlandticket действует для трансграничных поездок, если они включены в немецкий тариф. Поэтому есть немалый список станций в соседних странах, куда можно путешествовать с билетом за 49 евро. Сайт boredinmunich.com составил перечень маршрутов и видов транспорта, позволяющих путешествовать в другие страны поездами или автобусами. К примеру:
Напомним, мы писали, еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро.
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