От Чехии до Дании. В какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро

Единый проездной на все виды общественного транспорта в Германии за 49 евро не теряет популярности. Такой билет позволяет путешествовать в течение месяца даже в соседние страны.

Что нужно знать о приобретении билета и новых правилах ипользования, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Правила пользования проездным и изменения с 15 августа

Билет на 49 евро Deutschlandticket продается по всей стране. Он именной и его нельзя передать другому пассажиру. Проездной можно приобрести в пунктах обслуживания BVG и других транспортных компаниях страны, через сайт Deutsche Bahn; через компании SBB, VVS и MVV. Билет действует по подписке, его действие автоматически продлевается на следующий месяц.

Проездной распространятется на следующие виды транспорта:

рейсовые автобусы;

метро;

трамваи;

паромы (Гамбург, Берлин);

региональные поезда и экспрессы 2 класса (RB, RE, S-Bahn (SPNV)).

Но Deutschlandticket не действует на дальние расстояния:

в вагонах 1-го класса;

на поезда ICE, IC, EC, RE компании DB Fernverkehr AG или ECE Deutsche Bahn;

на туристические поезда с отдельным тарифом (например, горные железные дороги Zugspitzbahn или Nebelhornbahn в Баварии).

Недавно вступило в силу ограничение использования билета за 49 евро. Ранее пассажиры могли в исключительных ситуациях бесплатно пересаживаться на междугородные перевозки. Теперь пассажиры не смогут совершить бесплатную пересадку на другие высокоскоростные соединения. Компенсация будет лишь в случае, если пассажир не может добраться до места назначения до полуночи из-за сбоя в графике движения регионального поезда.

Фото: Поезд в Германии (pixabay.com)

На каких маршрутах не действует единственный проездной

В то же время следует учесть, что в Германии есть часть маршрутов, которые не покрываются проездным за 49 евро:

Берлин центральный вокзал – Эльстерведа;

Potsdam (Потсдам) – Berlin HBF – Cotbus (Котбус);

Berlin Südkreuz (Берлин Зюдкройц) – Prenzlau (Пренцлау);

Дортмунд (Дортмунд) – Dillenburg (Дилленбург);

Bremen HBF (Бремен) – Ольденбург (Ольденбург) – Norddeich Mole (Эмденская гавань);

Rostock Hbf (Главный вокзал Ростока) – West Ribnitz-Damgarten (Западный Рибниц-Дамгартен) – Stralsund (Штральзунд);

Erfurt (Эрфурт) – Weimar (Веймар) – Jena (Йена) – Gera (Гера);

Stuttgart Hbf (Главный вокзал Штутгарта) – Horb (Хорб) – Singen (Htw) (Зинген) – Konstanz (Констанц).

Фото: Образец билета за 49 евро (gettyimages.com)

В какие страны можно путешествовать с билетом за 49 евро

Deutschlandticket действует для трансграничных поездок, если они включены в немецкий тариф. Поэтому есть немалый список станций в соседних странах, куда можно путешествовать с билетом за 49 евро. Сайт boredinmunich.com составил перечень маршрутов и видов транспорта, позволяющих путешествовать в другие страны поездами или автобусами. К примеру:

Австрия: Зальцбург и Куфштайн, Эрвальд;

Швейцария: Шаффхаузен и Базель;

Франция: Лаутербург и Висембург в комбинированном транспорте;

Нидерланды: Энсхеде, Венло, Хенгело, Ситтард;

Польша: Свиноуйце, Згожелец, Кшевина;

Чехия: Градек-над-Ниссоу, Вейпрты, Варнсдорф;

Дания: Теннер;

Люксембург.

Напомним, мы писали, еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро.

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