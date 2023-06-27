ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від Афін до Стамбула. Найпопулярніші міста для поїздок влітку 2023 року: рейтинг

Новость на русском →
Вівторок 27 червня 2023 14:47
Від Афін до Стамбула. Найпопулярніші міста для поїздок влітку 2023 року: рейтинг Фото: Лісабон, Португалія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Опубліковано новий рейтинг 100 кращих місць для мандрівки влітку 2023 року. Цього року шість європейських міст знову увійшли до десятки найпопулярніших міст у світі, якими найчастіше цікавляться мандрівники.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forwardkeys.com.

Лідери вподобань. Де туристи планують відпочинок цього літа

Відома компанія з аналітики подорожей ForwardKeys у новому звіті зазначає, що світ зазнав значних змін через пандемію COVID-19. В тому числі у вподобаннях туристів. З наближенням літа це набуває особливого значення, оскільки люди прагнуть скоріше повернутися до звичних їм подорожей, насолоджуватися відпочинком та цікавими локаціями.

У звіті опубліковано 100 найпопулярніших напрямків у світі цього літа, актуальних з 1 липня по 31 серпня. За результатами понад 1,1 мільярда пошукових запитів про авіарейси Бангкок став найбільш популярним містом літа 2023 року, обігнавши Париж, який у рейтингу займає друге місце.

Від Афін до Стамбула. Найпопулярніші міста для поїздок влітку 2023 року: рейтингФото: Найпопулярніші напрямки для поїздок влітку 2023 року (інфографіка forwardkeys.com)

Двадцятка найпопулярніших напрямків виглядає наступним чином:

  • Бангкок – 100
  • Париж – 73
  • Лондон – 72
  • Денпасар – 69
  • Барселона – 68
  • Нью-Йорк – 61
  • Лісабон – 54
  • Стамбул – 52
  • Мадрид – 52
  • Афіни – 51
  • Пальма де Майорка – 48
  • Сінгапур – 46
  • Токіо – 45
  • Куала-Лумпур – 45
  • Амстердам – 44
  • Копенгаген – 42
  • Лос-Анджелес – 42
  • Рим – 39
  • Маніла – 34
  • Франкфурт – 34

Від Афін до Стамбула. Найпопулярніші міста для поїздок влітку 2023 року: рейтингФото: Лондон, Велика Британія (unsplash.com)

Список від 21 до 100 охоплює низку цікавих міст, таких як Анталія, Берлін, Канкун, Каїр, Делі, Дубай, Дублін, Хошимін, Малага, Марракеш, Маямі, Мілан, Пунта-Кана, Сан Франциско, Сеул, Тель-Авів-Яффо, Варшава, Валетта та Відень.

Від Афін до Стамбула. Найпопулярніші міста для поїздок влітку 2023 року: рейтингФото: Які напрямки найчастіше шукали мандрівники (інфографіка forwardkeys.com)

Що змінилося в рейтингу за рік

У порівнянні з минулорічним рейтингом відбулися помітні зміни у відносній популярності різних напрямків. Бангкок піднявся на три позиції, ставши лідером.

Лондон зберігає свою позицію, займаючи третє місце. Денпасар, столиця Балі, зробив значний стрибок на шість позицій і закріпив за собою четверте місце. А Барселона опустилася на п’яте місце. Зараз Лісабон посідає сьоме місце, Стамбул – восьме, Мадрид – дев’яте, а Пальма де Майорка – 11-те.

Аналіз бази даних авіаквитків також показує деякі цікаві тенденції. Протягом усієї пандемії та на початку зняття обмежень в лідерах були саме пляжні локації. Однак зараз це змінилося: туристів також цікавлять міські екскурсії та поїздки до мегаполісів.

Нагадаємо, в ЄС працюють над введенням шенген-віз нового зразка. Подача на візи буде повністю онлайн, а сам документ стане цифровим та замінить традиційну печатку в паспорті.

Також ми писали про наймальовничіші бюджетні маршрути для мандрівки по Англії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лондон Бангкок відпочинок дітей Сингапур Відпочинок за кордоном Лиссабон
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олег Васильєв
В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору