От Афин до Стамбула. Самые популярные города для поездок летом 2023 года: рейтинг

Опубликован новый рейтинг 100 лучших мест для путешествия летом 2023 года. В этом году шесть европейских городов снова вошли в десятку самых популярных городов в мире, которыми чаще всего интересуются путешественники.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forwardkeys.com.

Лидеры предпочтений. Где туристы планируют отдых этим летом

Известная компания по аналитике путешествий ForwardKeys в новом отчете отмечает, что мир претерпел значительных изменений из-за пандемии COVID-19. В том числе и в предпочтениях туристов. С приближением лета это приобретает особое значение: люди стремятся скорее вернуться к привычным им путешествиям, наслаждаться отдыхом и интересными локациями.

В отчете опубликовано 100 самых популярных направлений в мире нынешним летом, актуальных с 1 июля по 31 августа. По результатам более 1,1 миллиарда поисковых запросов об авиарейсах Бангкок стал наиболее популярным городом лета 2023 года, обогнав Париж, занимающий в рейтинге второе место.

Фото: Самые популярные направления для путешествий летом 2023 года (инфографика forwardkeys.com)

Двадцатка самых популярных направлений выглядит следующим образом:

Бангкок – 100

Париж – 73

Лондон – 72

Денпасар – 69

Барселона – 68

Нью-Йорк – 61

Лиссабон – 54

Стамбул – 52

Мадрид – 52

Афины – 51

Пальма де Майорка – 48

Сингапур – 46

Токио – 45

Куала-Лумпур – 45

Амстердам – 44

Копенгаген – 42

Лос-Анджелес – 42

Рим – 39

Манила – 34

Франкфурт – 34

Фото: Лондон, Великобритания (unsplash.com)

Список от 21 до 100 охватывает ряд интересных городов, таких как Анталия, Берлин, Канкун, Каир, Дели, Дубай, Дублин, Хошимин, Малага, Марракеш, Майами, Милан, Пунта-Кана, Сан Франциско, Сеул, Тель-Авив-Яффо, Варшава, Валетта и Вена.

Фото: Какие направления чаще всего искали путешественники (инфографика forwardkeys.com)

Что изменилось в рейтинге за год

По сравнению с прошлогодним рейтингом произошли заметные изменения в относительной популярности разных направлений. Бангкок поднялся на три позиции, став лидером.

Лондон сохраняет свою позицию, занимая третье место. Денпасар, столица Бали, совершил значительный скачок на шесть позиций и закрепил за собой четвертое место. А Барселона опустилась на пятое место. Сейчас Лиссабон занимает седьмое место, Стамбул – восьмое, Мадрид – девятое, а Пальма де Майорка – 11-е.

Анализ базы данных авиабилетов также показывает некоторые интересные тенденции. На протяжении всей пандемии и в начале снятия ограничений в лидерах были пляжные локации. Однако сейчас это изменилось: туристов интересуют городские экскурсии и поездки в мегаполисы.

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