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Штампи підуть в минуле. В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату

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Середа 14 червня 2023 15:29
Штампи підуть в минуле. В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату Фото: У ЄС затвердили правила подачі на шенген-візи (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Заради безпеки. Навіщо в ЄС запроваджують візи нового формату

Новий регламент цифровізації оформлення віз до ЄС змінює спосіб подачі заявок. Запроваджується система онлайн-заявки, а традиційна візова наклейка зміниться на цифрову.

Запроваджуючи нові правила, влада ЄС хоче посилити безпеку в межах Шенгенської зони.

"Цифрова віза спростить процес подачі заявки для мандрівників, спростить адміністративну процедуру та підвищить безпеку Шенгенської зони, наприклад, зменшивши ризик фальсифікації та крадіжки візової наклейки", – відзначила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард.

Втім, нові формати віз та подачі заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли всі погодження завершаться, буде створено нову платформу подачі заяв на візи.

Без штампів в паспорті. Якою буде процедура подачі на візу

За деякими винятками, заяви на отримання шенгенської візи будуть подаватися через єдину платформу. Це буде єдиний веб-сайт, який перенаправлятиме заявників до відповідних візових систем.

Штампи підуть в минуле. В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового форматуФото: Шенген-візи в ЄС видаватимуть у новому цифровому форматі (rumunia.com.ua)

Платформа дозволить усім заявникам на шенгенську візу вводити потрібні дані, завантажувати електронні копії проїзних і супровідних документів, а також оплачувати візовий збір. Також через той самий сайт заявники отримуватимуть повідомлення про надання віз.

Особиста явка в консульства країн ЄС буде потрібна лише тим, хто подає документи вперше, особам із новими проїзними документами та особам із простроченими біометричними даними.

Коли заявник на візу хоче відвідати кілька країн Шенгенської угоди, платформа автоматично визначить державу, яка відповідає за розгляд заявки, на основі тривалості його запланованого перебування.

У майбутньому шенген-візи будуть видавати у цифровому форматі. На візах стоятиме 2D штрих-код із криптографічним підписом. Такі зміни мають на меті зменшити ризики, пов’язані з підробленими та викраденими візовими наклейками.

Напередодні Євросоюз відклав набуття чинності нової біометричної системи Entry/Exit System (EES), яка мала запрацювати в листопаді минулого року. Дату запуску системи переносять вже не вперше.

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