Від 400 євро на місяць. Які мінімальні зарплати у країнах ЄС

У 2023 році у Європі прогнозують черговий виток інфляції – найбільше у балтійських країнах, Чехії, Польщі, Угорщині. У зв'язку із цим уряди країн підвищують розміри мінімальної зарплати.
Загалом мінімальні ставки в ЄС відрізняються в рази, а найнижча оплата праці – у Болгарії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
За останніми даними Євростату, європейські країни поділені на 3 групи за розміром мінімальних ставок. До першої групи входять країни, де щомісячна зарплата становить до 840 євро, у другій зарплата до 1304 євро на місяць. У третій групі – мінімальна заробітна плата до 2800 євро на місяць.
Зазначається, що різниця у мінімальних ставках – до 7 разів.
Які розміри мінімальної зарплати у першій групі:
Мінімальна оплата праці в країнах другої групи:
Найвища зарплата у таких країнах:
Не встановлені законом мінімальні зарплати в Австрії, Данії, Фінляндії, Італії, Швеції. Нова ставка ще обговорюється в Іспанії. В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року – 6700 гривень, це приблизно 170 євро.
Нагадаємо, ми писали, скільки біженців уже знайшли роботу в Польщі.