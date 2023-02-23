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Від 400 євро на місяць. Які мінімальні зарплати у країнах ЄС

Фото: Робота в Європі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У 2023 році у Європі прогнозують черговий виток інфляції – найбільше у балтійських країнах, Чехії, Польщі, Угорщині. У зв'язку із цим уряди країн підвищують розміри мінімальної зарплати.

Загалом мінімальні ставки в ЄС відрізняються в рази, а найнижча оплата праці – у Болгарії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За останніми даними Євростату, європейські країни поділені на 3 групи за розміром мінімальних ставок. До першої групи входять країни, де щомісячна зарплата становить до 840 євро, у другій зарплата до 1304 євро на місяць. У третій групі – мінімальна заробітна плата до 2800 євро на місяць.

Зазначається, що різниця у мінімальних ставках – до 7 разів.

Які розміри мінімальної зарплати у першій групі:

  • Болгарія – 399 євро;
  • Угорщина – 579 євро;
  • Румунія – 606 євро;
  • Латвія – 620 євро;
  • Хорватія – 700 євро;
  • Словаччина – 700 євро;
  • Чехія – 717 євро;
  • Естонія – 725 євро;
  • Польща – 746 євро;
  • Мальта – 835 євро;
  • Литва – 840 євро.

Мінімальна оплата праці в країнах другої групи:

  • Португалія – 887 євро;
  • Іспанія – 1167 євро;
  • Словенія – 1304 євро.

Фото: Робота для жінок в Європі (gettyimages.com)

Найвища зарплата у таких країнах:

  • Франція – 1709 євро;
  • Ірландія – 1910 євро;
  • Нідерланди – 1934 євро;
  • Бельгія – 1955 євро;
  • Німеччина – 1981 євро;
  • Люксембург – 2387 євро.

Не встановлені законом мінімальні зарплати в Австрії, Данії, Фінляндії, Італії, Швеції. Нова ставка ще обговорюється в Іспанії. В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року – 6700 гривень, це приблизно 170 євро.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців уже знайшли роботу в Польщі.

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