Від 400 євро на місяць. Які мінімальні зарплати у країнах ЄС

У 2023 році у Європі прогнозують черговий виток інфляції – найбільше у балтійських країнах, Чехії, Польщі, Угорщині. У зв'язку із цим уряди країн підвищують розміри мінімальної зарплати.

Загалом мінімальні ставки в ЄС відрізняються в рази, а найнижча оплата праці – у Болгарії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За останніми даними Євростату, європейські країни поділені на 3 групи за розміром мінімальних ставок. До першої групи входять країни, де щомісячна зарплата становить до 840 євро, у другій зарплата до 1304 євро на місяць. У третій групі – мінімальна заробітна плата до 2800 євро на місяць.

Зазначається, що різниця у мінімальних ставках – до 7 разів.

Які розміри мінімальної зарплати у першій групі:

Болгарія – 399 євро;

Угорщина – 579 євро;

Румунія – 606 євро;

Латвія – 620 євро;

Хорватія – 700 євро;

Словаччина – 700 євро;

Чехія – 717 євро;

Естонія – 725 євро;

Польща – 746 євро;

Мальта – 835 євро;

Литва – 840 євро.

Мінімальна оплата праці в країнах другої групи:

Португалія – 887 євро;

Іспанія – 1167 євро;

Словенія – 1304 євро.

Фото: Робота для жінок в Європі (gettyimages.com)

Найвища зарплата у таких країнах:

Франція – 1709 євро;

Ірландія – 1910 євро;

Нідерланди – 1934 євро;

Бельгія – 1955 євро;

Німеччина – 1981 євро;

Люксембург – 2387 євро.

Не встановлені законом мінімальні зарплати в Австрії, Данії, Фінляндії, Італії, Швеції. Нова ставка ще обговорюється в Іспанії. В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року – 6700 гривень, це приблизно 170 євро.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців уже знайшли роботу в Польщі.