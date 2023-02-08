Спрощене працевлаштування. Скільки біженців уже знайшли роботу в Польщі

У Польщі порахували, що з початку війни близько 900 тисяч біженців з України працевлаштувалися в країні на спрощених умовах.

Це означає, що роботу знайшли більшість біженців працездатного віку, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

У Польщі порахували працевлаштованих біженців

Звіт про професійну активізацію біженців з України представили під час Постійної робочої конференції з підтримки України в Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Міністр сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонґ під час конференції повідомила, за місяці війни роботу за спрощеною процедурою знайшли 900 тисяч українців.

"Робота та можливості заробітку дають біженцям відчуття гідності, стабільності та безпеки", – відзначила міністр.

Дослідження, проведені міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських cтудій Варшавського університету показують, що роботу в Польщі знайшли переважна кількість біженців працездатного віку.

З початку війни близько 1,5 мільйона біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Польщі, який відкриває спрощений доступ до ринку праці. Оскільки в цій групі близько 500 тисяч дітей, експерти EWL дійшли висновку, що майже всі біженці працездатного віку знайшли роботу. У більшості випадків вона не відповідає рівню освіти та отриманій раніше професійній кваліфікації.

Фото: Робота на складах у Польщі (gettyimages.com)

У Польщі роботу знайшли майже в 6 разів більше біженців, ніж у Німеччині.

У Польщі продовжать створювати умови для українців

"Перший етап підтримки біженців з України позаду. Зараз настав час для подальших викликів і дій щодо дерегуляції трудового законодавства та правил проживання в Польщі з точки зору доступу мігрантів до суспільних благ, децентралізації фінансової допомоги для суб’єктів, які допомагають біженцям з України, а також подальшої цифровізації процесів легалізації для іноземців, які підтримують польську економіку та мають реальний вплив на зростання ВВП Польщі", – сказав під час конференції Рафал Мруз, операційний директор EWL.

На думку експертів, на наступному етапі підтримки біженців, після надання їм першої роботи, необхідно забезпечити можливість професійного розвитку – вивчення польської мови та професійне навчання.

"Це в інтересах самих українських громадян, польської економіки, але також і української економіки. До війни грошові перекази економічних мігрантів становили до 8% ВВП України", – зазначив під час презентації звіту речник EWL Анатолій Зимнін.

Згідно опитування, понад 80% біженців планують повернуться в Україну. Серед тих, хто планує залишитися в Польщі довше, найбільшу групу складають висококваліфіковані спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки (14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%) та продавці (10%).

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