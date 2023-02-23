От 400 евро в месяц. Какие минимальные зарплаты в странах ЕС

В 2023 году в Европе прогнозируют очередной виток инфляции – больше всего в балтийских странах, Чехии, Польше, Венгрии. В этой связи правительства стран повышают размеры минимальной зарплаты.
В целом минимальные ставки в ЕС отличаются в разы, а самая низкая оплата труда – в Болгарии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
По последним данным Евростата, европейские страны поделены на 3 группы по размеру минимальных ставок. В первую группу входят страны, где ежемесячная зарплата составляет до 840 евро, во второй зарплата до 1304 евро в месяц. В третьей группе – минимальная заработная плата до 2800 евро в месяц.
Разница в минимальных ставках – до 7 раз.
Какие размеры минимальной зарплаты в первой группе:
Минимальная оплата труда в странах второй группы:
Самая высокая зарплата в таких странах:
Не установлены законом минимальные зарплаты в Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Швеции. Новая ставка еще обсуждается в Испании. В Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 - 6700 гривен, это примерно 170 евро.
Напомним, мы писали, сколько беженцев уже нашли работу в Польше.