Від 40 євро. Ryanair запускає нові рейси до популярних курортних міст

Бюджетна авіакомпанія Ryanair вже навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.
Мандрувати із перевізником, який пропонує дешеві квитки, за цими маршрутами можна буде вже із квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Ірландський лоукостер Ryanair запускає ще більше нових маршрутів навесні цього року. Зокрема, заплановані рейси з Болгарії, Іспанії та Данії. У мережі польотів авіаперевізника будуть рейси між Софією (Болгарія) до Копенгагена (Данія) та Аліканте (Іспанія), із Жирони (Іспанія) до Ольборгу (Данія).
Нові рейси відбуватимуться із такою частотою:
У квітні можна знайти перельоти за такою вартістю:
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com.
Раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair запланувала значні зміни у польотах із аеропорту Варшава-Модлін. Вже у січні скасують п'ять рейсів у різні країни. Також зменшать частоту польотів до трьох італійських міст.
Водночас авіаперевізник розширює свою маршрутну мережу. Зокрема, на весну 2024 року запланований початок нових рейсів із Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини.
Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.