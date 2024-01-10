От 40 евро. Ryanair запускает новые рейсы в популярные курортные города

Бюджетная авиакомпания Ryanair уже весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.
Путешествовать с перевозчиком, который предлагает дешевые билеты, по этим маршрутам можно будет уже с апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Ирландский лоукостер Ryanair запускает еще больше новых маршрутов весной этого года. В частности, запланированы рейсы из Болгарии, Испании и Дании. В сети полетов авиаперевозчика будут рейсы между Софией (Болгария) в Копенгаген (Дания) и Аликанте (Испания), из Жироны (Испания) в Ольборг (Дания).
Новые рейсы будут выполняться с такой частотой:
В апреле можно найти перелеты по следующей стоимости:
Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com.
Ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair запланировала значительные изменения в полетах из аэропорта Варшава-Модлин. Уже в январе отменят пять рейсов в разные страны. Также снизят частоту полетов до трех итальянских городов.
В то же время авиаперевозчик расширяет свою маршрутную сеть. В частности, весной 2024 года запланировано начало новых рейсов из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.