Від 300 до 3500 євро. За що туристам загрожують суворі штрафи в Італії

Туристи, які наважуються відвідати Spiaggia Rosa або Рожевий пляж на Сардинії, стикаються з великими штрафами у розмірі від 300 до 3500 євро на людину.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Чому вхід на пляж заборонено та за що загрожує покарання

На початку туристичного сезону цього літа за купання та висадку на пляжі Роза на острові Буделлі в національному парку архіпелагу Ла-Маддалена вже оштрафували кількох людей. Пляж постійно охороняється: співробітники відстежують несанкціоновані висадки туристів з човнів.

2 червня двох туристів, які прогулювалися Рожевим пляжем на Сардинії, оштрафували. Також через кілька днів покарали чотирьох інших туристів, які плавали у воді перед пляжем. Їм довелося оплатити адміністративний штраф у розмірі 300 євро кожен, на загальну суму 1800 євро.

Дуже багато людей забирають собі рожевий пісок для сувенірів. А у поєднанні зі штормами це значно зменшує кількість унікального рожевого піску, каже директор національного парку архіпелагу Маддалена Фабріціо Фоннесу.

Раніше співробітники берегової охорони довго намагалися встановити особи багатьох туристів, які, не звертаючи уваги на численні заборони, пришвартували свої човни та вітрильники за кілька метрів від берегової лінії. І висаджувалися на пляжі, куди заборонено заходити з міркувань безпеки.

Фото: Рожевий пляж входить до складу парку, який охороняється (wikipedia.org)

"Пляж знову в небезпеці, оскільки люди прибувають на човнах, піднімаються на пляж, а потім публікують фотографії звідти", – каже Фабріціо Фоннесу.

Офіс капітана порту наклав ще два штрафи на яхтсмена, якого застали за спортивною риболовлею у межах заповідника Капо Теста Пунта Фальконе. А невелике село Бауней також вжило певних заходів, щоб спробувати зменшити кількість туристів, які приїжджають до цього району.

"Ми більше не можемо дозволити собі тисячі туристів, які збираються натовпом в одному місці, як було у минулому", – сказав Стефано Монні, міський голова Баунеї.

У 2021 році пару на пляжі оштрафували на 1000 євро за наповнення пластикової пляшки піском. Зараз за таке саме порушення штрафуватимуть вже на 3500 євро.

В чому унікальність Рожевого пляжу на Сардинії

Місцевий Рожевий пляж (Spiaggia Rosa) вважається одним з найкрасивіших у світі. Його назва походить від кольору піску з уламків коралів і особливого рожевого мікроорганізму, який надає йому такого відтінку.

Через численні натовпи туристів, які до того ж намагалися прихопити з собою пісок, пляж опинився під загрозою зникнення. З 1998 року його територія стала частиною заповідника. Людям заборонено ступати на пляж, але його можна побачити під час прогулянок на човні.

Відео: Рожевий пляж на Сардинії (youtube.com/Sardegna World)

При довжині 95 метрів при середній ширині близько 20 метрів, пляж має площу 1900 квадратних метрів і може вмістити максимум 238 осіб.

Починаючи з 1998 року, влада запровадила заходи безпеки для збереження пляжу, зробивши його фактично недоступним для будь-кого. Тепер всі, хто намагається вивезти з пляжу, зберегти або продати навіть невелику кількість піску, гальки, каменів або черепашок з берегової лінії або моря без офіційного дозволу, виданого компетентними органами, підлягає адміністративній санкції від 300 євро до 3500 євро.

Тим часом мандрівники, які проводять відпустку в Іспанії, ризикують бути оштрафованими на суму понад 200 євро. Це станеться у випадку, якщо вони їздять на велосипеді в навушниках.

Також українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі роботи в саду в різних федеральних землях можуть штрафувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.