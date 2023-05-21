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Штрафи на сотні євро. Туристів в Іспанії каратимуть за порушення: про що йдеться

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Неділя 21 травня 2023 11:03
Штрафи на сотні євро. Туристів в Іспанії каратимуть за порушення: про що йдеться Фото: Туристи на велосипедах у Барселоні (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Мандрівники, які проводять відпустку в Іспанії, ризикують бути оштрафованими на суму понад 200 євро. Це станеться у випадку, якщо вони їздять на велосипеді в навушниках.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Чинний іспанський закон передбачає, що люди не можуть їздити на велосипеді, слухаючи музику через навушники, каже керівник групи Cycle SOS Лена Фарнелл.

"Велосипедисти, яких спіймають у навушниках в Іспанії, мають сплатити штраф у розмірі 200 євро", – підкреслила вона.

Такі обмеження продовжують діяти з метою безпеки: це зроблене для того, щоб водії добре чули інші звуки на дорозі.

"Носіння навушників під час їзди на велосипеді може становити ризик для вас та інших учасників дорожнього руху. Прослуховування музики ставить під загрозу здатність велосипедиста прислухатися до дорожнього руху, включно з сиренами машин екстреної допомоги", – деталізувала голова організації.

Штрафи на сотні євро. Туристів в Іспанії каратимуть за порушення: про що йдетьсяФото: Велосипедисти, яких спіймають у навушниках в Іспанії, мають сплатити штраф у розмірі 200 євро (unsplash.com)

Таким чином їздити велосипедом безпечніше, і це мінімізує кількість дорожньо-транспортних пригод.

Італія та Португалія дотримуються в таких правилах іншої позиції: там дозволяють, щоб велосипедисти носили один навушник під час їзди на велосипеді. В Італії штрафують на 160 євро, якщо людина носить обидва навушники під час їзди на велосипеді.

В Іспанії останнім часом вводять і інші штрафи для іноземних громадян. Раніше влада країни повідомила, що на 28 пляжах країни було введено заборону на куріння. Це зроблено, щоб покращити стан здоров’я людей та запровадити зони, вільні від куріння. Речник Міністерства охорони здоров’я та споживання зазначив, що основною метою нещодавніх змін є створення мережі здорових пляжів.

Українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі роботи в саду в різних федеральних землях можуть штрафувати.

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