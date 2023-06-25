От 300 до 3500 евро. За что туристам грозят строгие штрафы в Италии

Туристы, которые решаются посетить Spiaggia Rosa или Розовый пляж в Сардинии, сталкиваются с большими штрафами в размере от 300 до 3500 евро на человека.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Почему вход на пляж запрещен и за что грозит наказание

В начале туристического сезона этим летом за купание и высадку на пляже Роза на острове Буделли в национальном парке архипелага Ла-Маддалена уже оштрафовали несколько людей. Пляж постоянно охраняется: сотрудники отслеживают несанкционированные посадки туристов из лодок.

2 июня двух туристов, прогуливавшихся по Розовому пляжу на Сардинии, оштрафовали. Также через несколько дней наказали четырех других туристов, плававших в воде перед пляжем. Им пришлось оплатить административный штраф в размере 300 евро каждый на общую сумму 1800 евро.

Очень многие туристы забирают себе розовый песок для сувениров. А в сочетании со штормами это значительно уменьшает количество уникального розового песка, говорит директор национального парка архипелага Маддалена Фабрицио Фоннессу.

Ранее сотрудники береговой охраны долго пытались установить личности многих туристов, которые, не обращая внимания на многочисленные запреты, пришвартовали свои лодки и парусники в нескольких метрах от береговой линии. И высаживались на пляже, куда запрещено заходить из соображений безопасности.

Фото: Розовый пляж входит в состав охраняемого парка (wikipedia.org)

"Пляж снова в опасности, поскольку люди прибывают на лодках, поднимаются на пляж, а затем публикуют фотографии оттуда", – говорит Фабрицио Фоннессу.

Офис капитана порта наложил еще два штрафа на яхтсмена, которого застали за спортивной рыбалкой в пределах заповедника Капо Теста Пунта Фальконе. А небольшое село Бауней также приняло определенные меры, чтобы попытаться уменьшить количество туристов, приезжающих в этот район.

"Мы больше не можем позволить себе тысячи туристов, которые толпятся в одном месте, как было в прошлом", – сказал Стефано Монни, мэр Баунеи.

В 2021 году пару на пляже оштрафовали на 1000 евро за наполнение пластиковой бутылки песком. Сейчас за такое же нарушение будут штрафовать уже на 3500 евро.

В чем уникальность Розового пляжа на Сардинии

Местный розовый пляж (Spiaggia Rosa) считается одним из самых красивых в мире. Его название происходит от цвета песка из обломков кораллов и особого розового микроорганизма, придающего ему такой оттенок.

Из-за многочисленных толп туристов, которые к тому же пытались прихватить с собой песок, пляж оказался под угрозой исчезновения. С 1998 года его территория стала частью заповедника. Людям запрещено ступать на пляж, но его можно увидеть во время прогулок на лодке.

Видео: Розовый пляж на Сардинии (youtube.com/Sardegna World)

При длине 95 метров при средней ширине около 20 метров пляж имеет площадь 1900 квадратных метров и может вместить максимум 238 человек.

Начиная с 1998 года власти приняли меры безопасности для сохранения пляжа, сделав его фактически недоступным для кого-либо. Теперь все, кто пытается вывезти с пляжа, сохранить или продать даже небольшое количество песка, гальки, камней или ракушек с береговой линии или моря без официального разрешения, выданного компетентными органами, подлежит административной санкции от 300 евро до 3500 евро.

Между тем путешественники, проводящие отпуск в Испании, рискуют быть оштрафованы на сумму более 200 евро. Это произойдет в случае, если они ездят на велосипеде в наушниках.

Также украинцы, прибывшие в Германию из-за войны в Украине, продолжают удивляться местным правилам и штрафам. К примеру, за некоторые работы в саду в разных федеральных землях могут штрафовать.

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