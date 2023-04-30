Штраф до 50 тисяч євро. За які садові роботи в Німеччині суворо карають

Українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі роботи в саду в різних федеральних землях можуть штрафувати.

Що варто враховувати під час догляду за присадибною ділянкою, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Стрижка газону у вихідний

За галасливі роботи у саду у вихідний день – неділю чи свято – можуть оштрафувати. У такі дні не можна використовувати бензопили, повітродувки, кущорізи та інше шумне обладнання. Штрафи можуть сягати 50 тисяч євро залежно від федеральної землі.

Рубка дерев влітку

У Німеччині охороняються деякі види дерев, наприклад, сосна звичайна або волоський горіх.

Не можна рубати дерева у саду з 1 березня по 30 вересня. Особливо якщо на них живуть птахи, гризуни або кажани.

Щоб зрубати дерево, потрібно отримати дозвіл у органі з охорони довкілля. Штрафи у федеральних землях регулюються по-різному.

Фото: Не всі дерева можна рубати (pixabay.com)

Розпалювання багаття в саду

Правила розведення багаття у саду визначають місцеві органи влади. Відкритий мангал у саду має бути схвалений.

Заборонено спалювати відходи після садових робіт. У більшості випадків для спалювання сміття потрібен дозвіл. Обрізані гілки краще переробляти.

Будівництво сараю – відповідно до розмірів

Для будівництва сараю біля будинку часто потрібно отримувати дозвіл відповідно до будівельних норм. Порушення правил може спричинити штраф до 50 тисяч євро.

Знищення гнізд комах

Деякі види комах у Німеччині перебувають під охороною, зокрема, деякі оси. Якщо вони облаштували гніздо в саду або в будинку, не можна його знищувати. За це можуть виписати штраф до 20 тисяч євро.

Бджоли, джмелі, шершні, метелики також перебувають під охороною. За їхнє знищення в деяких землях штраф може сягати 65 тисяч євро.

До речі, люди, які живуть у Німеччині тривалий час, стверджують, що частина заборон існує тільки на папері. Зазвичай поліція приїжджає на скарги сусідів та обмежується попередженням.

Нагадаємо, ми писали, за яку поведінку в Німеччині штрафують на рекордні суми.