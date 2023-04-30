Штраф до 50 тисяч євро. За які садові роботи в Німеччині суворо карають
Українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі роботи в саду в різних федеральних землях можуть штрафувати.
Що варто враховувати під час догляду за присадибною ділянкою, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Німеччина/Україна/Біженці".
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Стрижка газону у вихідний
За галасливі роботи у саду у вихідний день – неділю чи свято – можуть оштрафувати. У такі дні не можна використовувати бензопили, повітродувки, кущорізи та інше шумне обладнання. Штрафи можуть сягати 50 тисяч євро залежно від федеральної землі.
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Рубка дерев влітку
У Німеччині охороняються деякі види дерев, наприклад, сосна звичайна або волоський горіх.
Не можна рубати дерева у саду з 1 березня по 30 вересня. Особливо якщо на них живуть птахи, гризуни або кажани.
Щоб зрубати дерево, потрібно отримати дозвіл у органі з охорони довкілля. Штрафи у федеральних землях регулюються по-різному.
Фото: Не всі дерева можна рубати (pixabay.com)
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Розпалювання багаття в саду
Правила розведення багаття у саду визначають місцеві органи влади. Відкритий мангал у саду має бути схвалений.
Заборонено спалювати відходи після садових робіт. У більшості випадків для спалювання сміття потрібен дозвіл. Обрізані гілки краще переробляти.
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Будівництво сараю – відповідно до розмірів
Для будівництва сараю біля будинку часто потрібно отримувати дозвіл відповідно до будівельних норм. Порушення правил може спричинити штраф до 50 тисяч євро.
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Знищення гнізд комах
Деякі види комах у Німеччині перебувають під охороною, зокрема, деякі оси. Якщо вони облаштували гніздо в саду або в будинку, не можна його знищувати. За це можуть виписати штраф до 20 тисяч євро.
Бджоли, джмелі, шершні, метелики також перебувають під охороною. За їхнє знищення в деяких землях штраф може сягати 65 тисяч євро.
До речі, люди, які живуть у Німеччині тривалий час, стверджують, що частина заборон існує тільки на папері. Зазвичай поліція приїжджає на скарги сусідів та обмежується попередженням.
Нагадаємо, ми писали, за яку поведінку в Німеччині штрафують на рекордні суми.