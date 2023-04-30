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Штраф до 50 тисяч євро. За які садові роботи в Німеччині суворо карають

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Неділя 30 квітня 2023 09:00
Штраф до 50 тисяч євро. За які садові роботи в Німеччині суворо карають Фото: Роботи у саду (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі роботи в саду в різних федеральних землях можуть штрафувати.

Що варто враховувати під час догляду за присадибною ділянкою, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

  • Стрижка газону у вихідний

За галасливі роботи у саду у вихідний день – неділю чи свято – можуть оштрафувати. У такі дні не можна використовувати бензопили, повітродувки, кущорізи та інше шумне обладнання. Штрафи можуть сягати 50 тисяч євро залежно від федеральної землі.

  • Рубка дерев влітку

У Німеччині охороняються деякі види дерев, наприклад, сосна звичайна або волоський горіх.

Не можна рубати дерева у саду з 1 березня по 30 вересня. Особливо якщо на них живуть птахи, гризуни або кажани.

Щоб зрубати дерево, потрібно отримати дозвіл у органі з охорони довкілля. Штрафи у федеральних землях регулюються по-різному.

Штраф до 50 тисяч євро. За які садові роботи в Німеччині суворо караютьФото: Не всі дерева можна рубати (pixabay.com)

  • Розпалювання багаття в саду

Правила розведення багаття у саду визначають місцеві органи влади. Відкритий мангал у саду має бути схвалений.

Заборонено спалювати відходи після садових робіт. У більшості випадків для спалювання сміття потрібен дозвіл. Обрізані гілки краще переробляти.

  • Будівництво сараю – відповідно до розмірів

Для будівництва сараю біля будинку часто потрібно отримувати дозвіл відповідно до будівельних норм. Порушення правил може спричинити штраф до 50 тисяч євро.

  • Знищення гнізд комах

Деякі види комах у Німеччині перебувають під охороною, зокрема, деякі оси. Якщо вони облаштували гніздо в саду або в будинку, не можна його знищувати. За це можуть виписати штраф до 20 тисяч євро.

Бджоли, джмелі, шершні, метелики також перебувають під охороною. За їхнє знищення в деяких землях штраф може сягати 65 тисяч євро.

До речі, люди, які живуть у Німеччині тривалий час, стверджують, що частина заборон існує тільки на папері. Зазвичай поліція приїжджає на скарги сусідів та обмежується попередженням.

Нагадаємо, ми писали, за яку поведінку в Німеччині штрафують на рекордні суми.

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