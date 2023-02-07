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Від 235 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України

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Вівторок 07 лютого 2023 08:00
Від 235 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України Фото: Поїзд до Карпат взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Олег Васильєв

Як взимку добратися в курортний регіон з Києва, Одеси та інших населених пунктів – детальніше у матеріалі.

Триває ще один зимовий місяць, і немало українців все ж буде планувати невеликий відпочинок у Карпатах.

Автор Youtube-каналу “Залізні Магістралі” Олег Васильєв підготував для TRAVEL РБК-Україна ще один рейтинг поїздів по західному напрямку. Цього разу критеріями відбору маршруту буде вартість квитків. До вашої уваги – перелік найдешевших поїздів, якими ви можете дістатися українських Карпат та місцевих туристичних локацій.

Яремче та Ворохта: скільки коштують економ-квитки

Найбільша кількість поїздів у напрямку карпатських курортів прямує з Києва. Пасажири можуть обрати поїзд як із дорогими квитками, так і з дешевими. Також важливо зауважити, що є два основних напрямки, за якими ходять поїзди у Карпати – ділянка Львів-Рахів та Львів-Ужгород.

За першим напрямком популярні місця серед туристів – Яремче, Ворохта, Ясіня, Рахів. Щоб визначити середню вартість поїздки економ-класу, візьмемо за основу маршрут Київ-Ворохта і найдешевший день тижня – середу.

За обраним напрямком квитковий сервіс УЗ видає п’ять поїздів, але найдешевші місця продаються у поїздах: № 57 "Київ-Ворохта" і №95 "Київ-Рахів", проїзд у плацкарті коштує 235 грн разом із постільним комплектом. Квиток у купейному вагоні коштує 391 грн. Але між цими поїздами є різниця за часом у дорозі – поїзд № 57 їде 17 годин 33 хвилини, а поїзд №95 – 12 годин 25 хвилин.

Відео: Рейтинг найдешевших поїздів до Карпат (Youtube.com/Залізні Магістралі)

Ще один бюджетний варіант за цим же напрямком – поїзд №55 “Київ-Рахів”. Квиток у плацкартному вагоні коштує 250 грн, в купе – 421 грн.

Поїзд №130 “Кременчук-Ворохта”. Вартість квитка від початкової станції у плацкарті – 296 грн, купе – 512 грн, з Києва – 235 грн, купе – 391 грн.

Від 235 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України

Фото: Ціни на квиток у купейному вагоні одного з поїздів за напрямком "Київ-Ворохта" на середу, 15 лютого (скріншот з сайту booking.uz.gov.ua)

Наступний поїзд економ-класу у напрямку Ворохти, але вже з південних регіонів – №26 “Одеса-Рахів”. Вартість квитків у плацкартному вагоні становить 266 грн. Це найдешевший і єдиний варіант доїхати залізницею з півдня до карпатських туристичних локацій у районі Ворохти. Купе у цьому ж поїзді коштує 671 грн.

Славське та Воловець: як доїхати бюджетно поїздом

Інший напрямок – Славське, Лавочне, Воловець. У якості тарифного орієнтира візьмемо станцію Воловець. Зі столиці найдешевший варіант проїзду за вказаним маршрутом - поїзд №13 "Київ-Солотвине" – плацкарт коштує 235 грн, разом із постільним комплектом. Купейний квиток – 391 грн.

Якщо пощастить, можна купити квиток на поїзд №45 "Харків-Ужгород", де вартість найдешевшого місця складає 235 грн, але квитки на цей поїзд завжди у дефіциті. До речі, цим самим поїздом можуть скористатися пасажири, які хочуть потрапити до Карпат з Харкова, Сум, Конотопа. Так, вартість квитка у плацкартному вагоні становить від 312 до 266 грн.

Від 235 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України

Фото: Вартість квитка в купе поїзда “Київ-Воловець" на середу, 15 лютого (скріншот з сайту booking.uz.gov.ua)

Дістатися станції Воловець та інших залізничних зупинок у горах можна з півдня України. Поїзд №38 Одеса-Ужгород також відноситься до економ-класу. Плацкарт коштує 266 грн, купе – 451 грн.

Самбір та Перечин: які поїзди курсують з різних міст

Ще один напрямок до карпатських туристичних локацій проходить по станціях Самбір, Турка, Сянки, Перечин. У якості цінового орієнтира візьмемо станцію Сянки. За цим маршрутом є лише один поїзд №59 "Київ-Чоп". Проїзд у плацкарті обійдеться у скромну суму – 235 грн, купейний квиток – 391 грн.

Нагадаю, що названі поїзди економ-класу забезпечують пряме сполучення між столичним регіоном, Одеською областю, центральними, північними та західними областями. Далі зверну увагу на Дніпро та Запоріжжя. Ці міста також мають сполучення з Карпатами. Але проїзд в економ-класі можливий в одному поїзді – №5 "Запоріжжя-Ясіня": за маршрутом Запоріжжя-Ворохта плацкарт коштує – 327 грн, купе – 856 грн. З Дніпра проїзд до Ворохти обійдеться на 20-40 грн дешевше.

А от у поїзді №4 Запоріжжя-Ужгород плацкартні вагони відсутні, купейний квиток коштує з Дніпра до Воловця – 900 грн, з Запоріжжя – 1012 грн.

Від 235 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України

Фото: У лютому є можливість добратися до Карпат бюджетно хоча б на короткий відпочинок (скріншот з сайту booking.com)

Можна дістатися станції Воловець із пересадкою у Львові. У поїзді №86 "Запоріжжя-Львів" плацкарт коштує – 281 грн, далі пересадка на поїзд "Львів-Ужгород" – проїзд у вагонах 3-класу обійдеться у 85 грн.

Варто згадати про поїзд №266 "Ковель-Ужгород". Він сполучає Полісся із Закарпаттям. Його також можна віднести до поїздів економ-класу. Наприклад, зі станції Ковель до Воловця проїзд у плацкарті коштує 256 грн, у купе – 435 грн.

Але на ділянці Сколе-Карпати, де розміщуються туристичні локації, поїзд рухається глибокою вночі. Проте, можливо, комусь такий маршрут буде у пригоді. Зі Львова поїзд відправляється о 22:19, прибуває на станції Славське – о 02:55, час прибуття до Воловця – 03:49, а до Сваляви – 04:21.

Раніше ми писали, як купити квитки на поїзд Київ-Варшава та чому вони завжди в дефіциті.

Також у Європі запустять 10 нових маршрутів між кількома країнами, щоб стимулювати залізничні перевезення.

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