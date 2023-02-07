От 235 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины

Как зимой добраться в курортный регион из Киева, Одессы и других населенных пунктов – подробнее в материале.

Продолжается еще один зимний месяц, и немало украинцев все же будет планировать небольшой отдых в Карпатах.

Автор Youtube-канала "Железные Магистрали" Олег Васильев подготовил для TRAVEL РБК-Украина еще один рейтинг поездов по западному направлению. В раз критерием отбора маршрута будет стоимость билетов. Вашему вниманию – перечень самых дешевых поездов, которыми вы можете добраться в украинские Карпаты и к местным туристическим локациям.

Яремче и Ворохта: сколько стоят эконом-билеты

Наибольшее количество поездов в направлении карпатских курортов следует из Киева. Пассажиры могут выбрать поезд как с дорогими билетами, так и с дешевыми. Также важно отметить, что есть два основных направления, по которым ходят поезда в Карпаты – участок Львов-Рахов и Львов-Ужгород.

По первому направлению популярные места среди туристов – Яремче, Ворохта, Ясиня, Рахов. Чтобы определить среднюю стоимость поездки эконом-класса, возьмем за основу маршрут Киев-Ворохта и самый дешевый день недели – среду.

По выбранному направлению билетный сервис УЗ выдает пять поездов, но самые дешевые места продаются в поездах: №57 "Киев-Ворохта" и №95 "Киев-Рахов", проезд в плацкарте стоит 235 грн вместе с постельным комплектом. Билет в купейном вагоне стоит 391 грн. Но между этими поездами есть разница по времени в пути – поезд №57 едет 17 часов 33 минуты, а поезд №95 – 12 часов 25 минут.

Видео: Рейтинг самых дешевых поездов в Карпаты (Youtube.com/Железные Магистрали)

Еще один бюджетный вариант по этому же направлению – поезд №55 "Киев-Рахов". Билет в плацкартном вагоне стоит 250 грн, в купе – 421 грн.

Поезд №130 "Кременчуг-Ворохта". Стоимость билета от начальной станции в плацкарте – 296 грн, купе – 512 грн, из Киева – 235 грн, купе 391 грн.

Фото: Цены на билет в купейном вагоне одного из поездов по направлению "Киев-Ворохта" на среду, 15 февраля (скриншот с сайта booking.uz.gov.ua)

Следующий поезд эконом-класса в направлении Ворохты, но уже из южных регионов – №26 "Одесса-Рахов". Стоимость билетов в плацкартном вагоне составляет 266 грн. Это самый дешевый и единственный вариант доехать по железной дороге с юга к карпатским туристическим локациям в районе Ворохты. Купе в этом же поезде стоит 671 грн.

Славское и Воловец: как доехать бюджетно на поезде

Другое направление – Славское, Лавочное, Воловец. В качестве тарифного ориентира возьмем станцию Воловец. Из столицы самый дешевый вариант проезда по указанному маршруту – поезд №13 Киев-Солотвино – плацкарт стоит 235 грн, вместе с постельным комплектом. Купейный билет – 391 грн.

Если повезет, можно купить билет на поезд №45 "Харьков-Ужгород", где стоимость самого дешевого места составляет 235 грн, но билеты на поезд всегда в дефиците. Кстати, этим же поездом могут воспользоваться пассажиры, которые хотят попасть в Карпаты из Харькова, Сум, Конотопа. Так, стоимость билета в плацкартном вагоне составляет от 312 до 266 грн.

Фото: Стоимость билета в купе поезда "Киев-Воловец" на среду, 15 февраля (скриншот с сайта booking.uz.gov.ua)

Добраться до станции Воловец и других железнодорожных остановок в горах можно с юга Украины. Поезд №38 Одесса-Ужгород также относится к экономклассу. Плацкарты стоит 266 грн, купе – 451 грн.

Самбор и Перечин: какие поезда курсируют из разных городов

Еще одно направление к карпатским туристическим локациям проходит по станциям Самбор, Турка, Сянки, Перечин. В качестве ценового ориентира возьмем станцию Сянки. По этому маршруту есть только один поезд №59 "Киев-Чоп". Проезд в плацкарте обойдется в скромную сумму – 235 грн, купейный билет – 391 грн.

Напомним, что названные поезда эконом-класса обеспечивают прямое сообщение между столичным регионом, Одесской областью, центральными, северными и западными областями. Далее обратите внимание на Днепр и Запорожье. Эти города также имеют сообщение с Карпатами. Но проезд в эконом-классе возможен в одном поезде – №5 "Запорожье-Ясиня": по маршруту Запорожье-Ворохта плацкарт стоит – 327 грн, купе – 856 грн. С Днепра проезд в Ворохту обойдется на 20-40 грн дешевле.

А вот в поезде №4 "Запорожье-Ужгород" плацкартные вагоны отсутствуют, купейный билет стоит из Днепра в Воловец – 900 грн, из Запорожья – 1012 грн.

Фото: В феврале есть возможность добраться в Карпаты бюджетно хотя бы на короткий отдых (скриншот с сайта booking.com)

Можно добраться до станции Воловец с пересадкой во Львове. В поезде №86 "Запорожье-Львов" плацкарт стоит – 281 грн, далее пересадка на поезд "Львов-Ужгород "– проезд в вагонах 3-класса обойдется в 85 грн.

Следует упомянуть о поезде №266 "Ковель-Ужгород". Он соединяет Полесье с Закарпатьем. Его можно отнести к поездам эконом-класса. К примеру, со станции Ковель до Воловца проезд в плацкарте стоит 256 грн, в купе – 435 грн.

Но на участке Сколе-Карпаты, где находятся туристические локации, поезд движется глубокой ночью. Однако, возможно, кому-то такой маршрут пригодится. Со Львова поезд отправляется в 22:19, прибывает на станции Славское – в 02:55, время прибытия в Воловец – 03:49, а в Сваляву – 04:21.

Раньше мы писали, как купить билеты на поезд Киев-Варшава и почему они всегда в дефиците.

Также в Европе запустят десять новых маршрутов между несколькими странами, чтобы стимулировать железнодорожные перевозки.