Величезну знижку на авіаквитки для українців до країни ЄС продовжили: нові умови

Фінська авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки в 95% для українців, які хочуть дістатися цієї країни. Тепер із квитком за символічну суму можна подорожувати до 31 березня 2024 року.

Водночас акція стосуватиметься лише рейсів із Варшави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт авіакомпанії.

З перших місяців вторгнення авіакомпанія Finnair долучилася до допомоги українцям, які тікають від війни. Щоб людям, які хочуть отримати прихисток у Фінляндії було легше дістатися до цієї країни, авіаперевізник запропонував знижку в 95% на квитки на окремі рейси до Гельсінки. Полетіти можна було із Варшави, Кракова та Будапешта в один бік.

Наразі знижка діятиме лише на ранковий рейс із Варшави до Гельсінки.

"Ми пропонуємо знижку 95% на чисті тарифи на квитки в один кінець Варшава –Гельсінкі (рейс AY1142) для людей, які виїжджають з України. Зверніть увагу, що до вартості квитків буде додано аеропортові збори", – йдеться у повідомленні компанії.

Знижка доступна з кодом UKRAINE95 на переліт не пізніше 31 березня 2024 року.

"Будь ласка, будьте готові пред'явити документи, які підтверджують ваше українське громадянство. Українці можуть їздити з країн Шенгенської зони до Фінляндії без паспорта, наприклад зі свідоцтвом про народження. Для подорожей із домашніми тваринами діють звичайні правила", – уточнюють на сайті.

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії. Найдешевші обійдуться від 24 євро. Квитки із включеним реєстрованим багажем коштуватимуть від 25 євро.

Нагадаємо, ми писали про нові рейси із Німеччини та Чехії. Полетіти за доступними цінами можна буде до популярних туристичних міст із 8 європейських країн.

Також ми розповідали, що українська авіакомпанія розширила географію польотів із Польщі. Авіакомпанія Skyline Express Airlines виконує рейси з варшавського аеропорту ім. Шопена, Катовіце, Познані та Жешува.

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