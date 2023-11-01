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Із п'яти міст. Українська авіакомпанія розширила географію польотів із Польщі

Середа 01 листопада 2023 15:15
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Із п'яти міст. Українська авіакомпанія розширила географію польотів із Польщі Фото: Літак авіакомпанії Skyline Express Airlines в аеропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія Skyline Express Airlines, яка до березня 2023 року мала назву Azur Air Ukraine, почала виконувати рейси із аеропорту Варшава-Радом. Це вже п'ятий польський аеропорт, де працює перевізник.

Авіакомпанія також виконує рейси з варшавського аеропорту ім. Шопена, Катовіце, Познані та Жешува, повідомляє РБК-Україна з посиланням на cfts.org.ua.

Український авіаперевізник 30 жовтня виконав перший рейс із аеропорту Радом, який розташований за 90 км від Варшави, до курорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Про це повідомив керівник управління безпеки Skyline Express Airlines Василь Гузь.

Тепер авіаперевізник здійснює рейси із двох варшавських аеропортів – ім. Шопена та Радом, а також з Катовіце, Познані, Жешува.

До березня 2023 авіакомпанія мала назву Azur Air Ukraine. Авіаперевізник пов'язаний з туроператором Anex Tour, який працював українському на російському. Пізніше навесні українська авіакомпанія почала роботу в Польщі, виконуючи рейси на Boeing 757-300. Цей авіалайнер належить турецькій авіакомпанії Mavi Gök Aviation, материнською компанією якої є Anex Tourism Group.

Авіакомпанія Azur Air продовжує роботу в РФ і є найбільшим чартерним перевізником країни. Наразі через санкції США Azur Air використовує лише 14 літаків із 22.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізника з України. Skyline Express виконує рейси з аеропортів Польщі на морські курорти Туреччини, Єгипту, Греції та Болгарії.

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