Нові рейси із Німеччини та Чехії. Куди можна буде літати влітку бюджетно
Подорожувати літаком українці зараз можуть із аеропортів Європи. У 2024 році кількість напрямків для мандрівок зросте – лоукостер Ryanair додає 21 рейс із 8 європейських країн.
Полетіти за доступними цінами можна буде до популярних туристичних міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує розширити мережу польотів і додати нові рейси із Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії. Початок роботи нових маршрутів запланований на березень- липень 2024 року.
Зокрема, подорожувати до моря і не тільки можна буде за такими напрямками:
Польща
- Вроцлав – Марсель з 1 квітня;
- Гданськ – Бріндізі з 1 травня;
- Гданськ – Скеллефтео з 2 квітня;
- Жешув – Аліканте з 3 квітня;
- Познань – Копенгаген із 2 квітня;
- Познань – Прага з 1 квітня;
- Познань – Салоніки із 31 березня.
Німеччина
- Берлін – Бірмінгем із 2 квітня;
- Берлін – Каунас із 31 березня;
- Карлсруе – Баня-Лука із 1 квітня;
- Меммінген – Пула із 1 червня;
- Нюрнберг – Превеза з 3 червня.
Чехія
- Прага – Брістоль із 4 липня.
Австрія
- Відень – Рієка із 1 червня;
- Відень – Спліт із 1 квітня.
Фото: Острів Скіатос у Греції (unsplash.com)
Угорщина
- Будапешт – Скіатос з 3 червня.
Румунія
- Бухарест – Лідс з 2 квітня;
- Бухарест – Малага з 1 червня;
- Бухарест – Скіатос із 2 червня.
Болгарія
- Софія – Скіатос із 1 червня.
Словаччина
- Кошице – Задар із 31 березня.
Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії.
Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.
Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.