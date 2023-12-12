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Нові рейси із Німеччини та Чехії. Куди можна буде літати влітку бюджетно

Вівторок 12 грудня 2023 12:50
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Нові рейси із Німеччини та Чехії. Куди можна буде літати влітку бюджетно Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подорожувати літаком українці зараз можуть із аеропортів Європи. У 2024 році кількість напрямків для мандрівок зросте – лоукостер Ryanair додає 21 рейс із 8 європейських країн.

Полетіти за доступними цінами можна буде до популярних туристичних міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує розширити мережу польотів і додати нові рейси із Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії. Початок роботи нових маршрутів запланований на березень- липень 2024 року.

Зокрема, подорожувати до моря і не тільки можна буде за такими напрямками:

Польща

  • Вроцлав – Марсель з 1 квітня;
  • Гданськ – Бріндізі з 1 травня;
  • Гданськ – Скеллефтео з 2 квітня;
  • Жешув – Аліканте з 3 квітня;
  • Познань – Копенгаген із 2 квітня;
  • Познань – Прага з 1 квітня;
  • Познань – Салоніки із 31 березня.

Німеччина

  • Берлін – Бірмінгем із 2 квітня;
  • Берлін – Каунас із 31 березня;
  • Карлсруе – Баня-Лука із 1 квітня;
  • Меммінген – Пула із 1 червня;
  • Нюрнберг – Превеза з 3 червня.

Чехія

  • Прага – Брістоль із 4 липня.

Австрія

  • Відень – Рієка із 1 червня;
  • Відень – Спліт із 1 квітня.

Нові рейси із Німеччини та Чехії. Куди можна буде літати влітку бюджетноФото: Острів Скіатос у Греції (unsplash.com)

Угорщина

  • Будапешт – Скіатос з 3 червня.

Румунія

  • Бухарест – Лідс з 2 квітня;
  • Бухарест – Малага з 1 червня;
  • Бухарест – Скіатос із 2 червня.

Болгарія

  • Софія – Скіатос із 1 червня.

Словаччина

  • Кошице – Задар із 31 березня.

Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.

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