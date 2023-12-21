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Огромную скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия

Четверг 21 декабря 2023 12:59
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Огромную скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия Фото: Самолет авиакомпании Finnair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, желающих добраться в эту страну. Теперь с билетом за символическую сумму можно путешествовать до 31 марта 2024 года.

В то же время, акция будет касаться только рейсов из Варшавы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт авиакомпании.

С первых месяцев вторжения авиакомпания Finnair присоединилась к помощи бегущим от войны украинцам. Чтобы людям, желающим получить убежище в Финляндии, было легче добраться в эту страну, авиаперевозчик предложил скидку в 95% на билеты на отдельные рейсы в Хельсинки. Полететь можно было из Варшавы, Кракова и Будапешта в одну сторону.

Теперь скидка будет действовать только на утренний рейс из Варшавы в Хельсинки.

"Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в один конец Варшава – Хельсинки (рейс AY1142) для людей, выезжающих из Украины. Обратите внимание, что в стоимость билетов будут добавлены аэропортовые сборы", –говорится в сообщении компании.

Скидка доступна с кодом UKRAINE95 на перелет не позднее 31 марта 2024 года.

"Пожалуйста, будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше украинское гражданство. Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с домашними животными действуют обычные правила", – уточняют на сайте.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Самые дешевые обойдутся от 24 евро. Билеты с включенным регистрируемым багажом будут стоить от 25 евро.

Напомним, мы писали о новых рейсах из Германии и Чехии. Полететь по доступным ценам можно будет в популярные туристические города из 8 европейских стран.

Также мы рассказывали, что украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши. Авиакомпания Skyline Express Airlines выполняет рейсы из варшавского аэропорта им. Шопена, Катовице, Познани и Жешува.

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