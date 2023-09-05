Важливі маршрути. У Польщі рекордно подешевшали квитки на поїзди

У Польщі подешевшали проїзні квитки на поїзди PKP Intercity. Зниження цін охопило 930 ділянок у 15 воєводствах.

На деяких ділянках проїзд подешевшав на 60%, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Знижки діятимуть на 20 маршрутах. Не потрапили до переліку лише ділянки залізниці у Люблінському воєводстві.

На окремих дистанціях знижки на проїзні сягають 239 злотих (2112 грн). Найбільше подешевшали квитки на маршрутах у Поморському, Свєнтокшиському та Підкарпатському воєводствах. Там проїзні можна придбати дешевше на 60%.

Половину коштів (понад 50%) за проїзд можуть зекономити пасажири у Нижньосілезькому, Куявсько-Поморському, Малопольському, Мазовецькому, Сілезькому, Вармінсько-Мазурському та Великопольському воєводствах.

Згідно з інформацією PKP Intercity, на 190 ділянках шкала знижок на квитки коливається від 100 до 239 злотих, а на 206 ділянках – 50-99 злотих. На 239 злотих дешевшим став місячний проїзний квиток на маршруті "Слупськ-Тримісто".

На маршруті "Жешув-Перемишль", який важливий для українців, що часто подорожують до аеропорту, ціна зменшилася на 146 злотих, на ділянці "Скаржисько-Каменна – Кельце" – на 117 злотих, а між Ольштином і Торунем – на 115 злотих.

Найбільша знижка (у 69%) – на ділянці "Скаржисько Каменна – Сухедньов". Там проїзд став дешевшим на 184 злотих.

Знижки на проїзні має підвищити інтерес пасажирів до придбання проїзних та заповнити поїзди у робочі дні.

Раніше ми розповідали, у які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.