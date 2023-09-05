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Важные маршруты. В Польше рекордно подешевели билеты на поезда

Фото: Поезд PKP Intercity (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше подешевели проездные билеты на поезда PKP Intercity. Снижение цен охватило 930 участков в 15 воеводствах.

На некоторых участках проезд подешевел на 60%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Скидки будут действовать на 20 маршрутах. Не попали в список только участки железной дороги в Люблинском воеводстве.

На отдельных дистанциях скидки на проездные составляют 239 злотых (2112 грн). Более всего подешевели билеты на маршруты в Поморском, Свентокшиском и Подкарпатском воеводствах. Там проездные можно купить дешевле на 60%.

Половину средств (более 50%) за проезд могут сэкономить пассажиры в Нижнесилезском, Куявско-Поморском, Малопольском, Мазовецком, Силезском, Варминско-Мазурском и Великопольском воеводствах.

Согласно информации PKP Intercity, на 190 участках шкала скидок на билеты колеблется от 100 до 239 злотых, а на 206 участках – 50-99 злотых. На 239 злотых дешевле стал месячный проездной билет на маршруте "Слупск-Труймясто".

На маршруте "Жешув-Перемышль", который важен для украинцев, часто путешествующих в аэропорт, цена уменьшилась на 146 злотых, на участке "Скаржиско-Каменная – Кельце" – на 117 злотых, а между Ольштыном и Торунем – на 115 злотых.

Самая большая скидка (в 69%) – на участке "Скаржиско Каменная – Сухеднев". Там проезд стал дешевле на 184 злотых.

Скидки на проездные должны повысить интерес пассажиров к приобретению проездных и заполнить поезда в рабочие дни.

Ранее мы рассказывали, в какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро.

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