Урізання підтримки. Кого з українців у Чехії звільнять від оплати за житло

Із 1 липня уряд Чехії перестане платити за екстрене проживання людям із тимчасовим захистом, які перебувають у країні понад 150 днів. Тепер більшості українців доведеться орендувати житло.

Втім, частина українських біженців матиме право і надалі проживати безкоштовно за державний кошт – це вразливі категорії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У безкоштовному житлі зможуть залишитися такі вразливі групи біженців із України:

діти до 18 років;

студенти до 26 років (студенти чеських ВНЗ);

люди старші 65 років;

матері, які піклуються про дітей до 6 років;

вагітні;

людина з інвалідністю та особа, яка за нею доглядає;

Як вирішуватимуть житло питання сім'ї, у складі яких є вразливі особи, виданню пояснила юристка і національна координаторка з питань інтеграції та адаптації біженців із України Клара Шімачкова Лауренчікова.

Вона пояснює, що у дитини чи людини з інвалідністю може бути тільки один опікун. Але якщо в родині двоє дітей до 6 років, то обоє батьків можуть бути опікунами і є вразливими особами.

Якщо після запровадження нових правил право на безкоштовне проживання отримує тільки частина сім'ї, то розділяти такі родини не будуть. Але іншим членам сім'ї треба буде домовлятися про оплату.

Для того, щоб і надалі отримувати безкоштовне житло, вразливим біженцям слід подати заяву на гуманітарну допомогу. Це необхідно, що бути зареєстрованим як вразлива особа. Подати заявку слід якомога раніше, щоб заклади розміщення, які надають соціальне житло, бачили біля імені людини відповідну ідентифікацію.

Раніше повідомлялося, як підтвердити статус вразливої особи в Чехії.

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