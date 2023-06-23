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Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини

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П'ятниця 23 червня 2023 14:06
Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини Фото: Українці у Чехії, Прага (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нові правила оплати житла для біженців з України, які набудуть чинності у Чехії з 1 липня, призведуть до масового переїзду українців. У Мінпраці підрахували, що проблема пошуку нового житла торкнеться до 50 тисяч людей.

При цьому є ризики нестачі житла та масового повернення біженців до України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на zoznamzpravy.cz.

В уряді готуються до масової міграції українців

У зв'язку із зміною умов розміщення військових біженців з України, у Мінпраці Чехії проаналізували можливу ситуацію після 1 липня. У документі відомства попереджають про можливу внутрішню міграцію та ризик того, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

На найближчі два тижні після введення нових правил у відомстві радять мобілізувати можливості розміщення у кризових ситуаціях та, можливо, розширити транспортні можливості для повернення людей до України.

"Є загроза масового браку житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масового від'їзду назад в Україну. Наслідки ситуації можуть взяти на себе муніципалітети", – наголошується в документі для розгляду на засіданні уряду.

Кількість українських біженців, яким доведеться переїжджати, оцінюється від 38 000 до 50 000 осіб.

"Не всі зможуть знайти нове житло, у тому числі й тому, що ринок житла часто повністю переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться", – описується в документі суть проблеми.

Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причиниФото: Із 1 липня зміняться правила розміщення українців (gettyimages.com)

Що зміниться для біженців із 1 липня

Із липня мешканці Чехії, які приймають українців, перестануть отримувати гроші. Для отримання повної суми допомоги власнику нерухомості необхідно буде зареєструватись у реєстрі квартир та договорів та проживати з українцями під одним дахом. В інших випадках розміщення можливе на правах оренди, яку біженці оплачуватимуть із допомоги.

Якщо біженець проживає у зареєстрованій квартирі, він отримуватиме допомогу у розмірі 3000 крон, без реєстрації лише 2400 крон.

Також із липня держава перестане платити за екстрене проживання людям із тимчасовим захистом, які перебувають у Чехії понад 150 днів і не належать до вразливих груп.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно зробити біженцям під час виїзду з Чехії.

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