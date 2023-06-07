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Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії

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Середа 07 червня 2023 14:22
Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії Фото: Українці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У зміненому законі про допомогу українцям у Чехії Lex Ukrajina V додався термін "вразлива особа". Ця категорія біженців зможе і надалі претендувати на безплатне страхування, житло та більші виплати.

Відповідний статус треба буде підтверджувати з 1 липня. Як це зробити, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Як повідомили виданню в Міжнародній організації з міграції у Чехії, оскільки фінансова допомога та соціальне житло будуть пов’язані, в заявці на отримання виплат важливо вказати, чи є біженець вразливою особою. До таких відносять:

  • дітей до 18 років;
  • студентів до 26 років, які навчаються у чеських вишах;
  • осіб, що доглядають за дитиною до 6 років;
  • вагітних;
  • осіб старше 65 років;
  • осіб з інвалідністю та їхніх доглядальників.

Студентам треба надати в електронній формі підтвердження про навчання, вагітним – довідку від лікаря. Вразливість за віком визначається автоматично.

З 1 липня людина з інвалідністю зможе завантажити українське посвідчення у застосунок в електронній формі – цього має бути достатньо. Якщо такого немає, можна звернутися онлайн в районне управління соцзахисту за місцем проживання (ČSSZ) і надіслати підтвердження від чеського лікаря про інвалідність.

"Ці особи не матимуть такого самого статусу, як особи з інвалідністю, які є громадянами Чехії чи мають постійне місце проживання тут. Це тільки для того, щоб отримувати більшу фінансову допомогу та мати можливість надалі проживати безкоштовно в соціальному житлі", – пояснила юридична консультантка МОМ у Чехії Тереза Ібрагім.

При цьому в організації зазначають, що підтвердження про інвалідність має бути саме від чеського медика, висновка від лікаря з України недостатньо.

Система для подачі заявок ще не запущена, тому більше інформації очікується упродовж червня.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі українців можуть втратити житло у Чехії.

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