Урезание поддержки. Кого из украинцев в Чехии освободят от оплаты за жилье

С 1 июля правительство Чехии перестанет платить за экстренное проживание людям с временной защитой, находящимся в стране более 150 дней. Теперь большинству украинцев придется арендовать жилье.

Впрочем, часть украинских беженцев будет иметь право и дальше проживать бесплатно за государственные средства – это уязвимые категории, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В бесплатном жилье смогут остаться такие уязвимые группы беженцев из Украины:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет (студенты чешских вузов);

люди старше 65 лет;

матери, заботящиеся о детях до 6 лет;

беременные;

человек с инвалидностью и лицо, которое за ним ухаживает;

Как будут решать жилье вопросы семьи, в составе которых есть уязвимые лица, изданию объяснила юрист и национальный координатор по вопросам интеграции и адаптации беженцев из Украины Клара Шимачкова Лауренчикова.

Она объясняет, что у ребенка или человека с инвалидностью может быть только один опекун. Но если в семье двое детей до 6 лет, то оба родителя могут быть опекунами и являются уязвимыми лицами.

Если после введения новых правил право на бесплатное проживание получает только часть семьи, то разделять такие семьи не будут. Но другим членам семьи нужно будет договариваться об оплате.

Для того чтобы и дальше получать бесплатное жилье, уязвимым беженцам следует подать заявление на гуманитарную помощь. Это необходимо, чтобы быть зарегистрированным как уязвимое лицо. Подать заявку следует как можно раньше, чтобы заведения размещения, предоставляющие социальное жилье, видели возле имени человека соответствующую идентификацию.

Ранее сообщалось, как подтвердить статус уязвимого лица в Чехии.

Также мы писали, почему десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье.

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