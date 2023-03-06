Два поїзди на день. Як дістатися до Угорщини прямим рейсом з України

Українці можуть подорожувати до Угорщини прямими поїздами з України двічі на день. Мандрівка триває 6 годин.

Як дістатися до столиці Угорщини, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Як доїхати в Будапешт з України: розклад руху поїздів

Щодня пасажири з України можуть дістатися Будапешта двома прямими поїздами із Мукачево:

№33 "Латориця" Мукачево – Будапешт. Відправлення з Мукачева о 12:30, у Чопі потяг – о 13:40/14:10. На станцію Феріхедь (міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста) прибуває о 18:14/18:15, прибуття на станцію Будапешт-Ньюгаті – о 18:37.

№31 "Латориця" Мукачево – Будапешт. Відправлення з Мукачева о 16:30, в Чопі – о 17:40/18:15, Феріхедь (міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста) – 22:14/22:15, прибуття в Будапешт- Ньюгаті о 22:37.

Поїзди зупиняються на станціях Ньїредьгаза, Дебрецен та інших.

Фото: У Будапешт курсують два поїзди з України (lowcost.ua)

Дістатись до міста Мукачево можна з різних регіонів України:

із Києва до Мукачево можна доїхати поїздом №81 (Київ – 18:29, Мукачево – 09:15);

із Запоріжжя та Дніпра – поїздом №4 (Запоріжжя – 16:48, Дніпро – 19:10, Мукачево – 14:15);

із Одеси – поїздом №38 (Одеса – 14:58, Мукачево – 08:01);

із Харкова – поїздом №17 (Харків –14:07, Мукачево – 09:34) або поїздом №45 (Харків – 13:43, Мукачево – 13:23).

У зворотному напрямку поїзд №34 "Латориця" Будапешт – Мукачево відправляється щоденно зі станції Будапешт-Ньюгаті о 07:23, Феріхедь (міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста) – 07:42/07:43, Чоп – 13:40/14:20, прибуття до Мукачева о 15:30. Додатково щодня курсує поїзд Дебрецен - Мукачево (Дебрецен – о 05:58, Мукачево – об 11:13).

Далі в Україні можна їхати такими поїздами:

№82 до Києва (Мукачево 18:04, Київ 08:36);

№3 до Дніпра та Запоріжжя (Мукачево 16:28, Дніпро 12:08, Запоріжжя 14:30);

№17 до Харкова (Мукачево 14:50, Харків 10:01);

№45 до Харкова (Мукачево 13:16, Харків 12:13).

Поїзди у напрямку Будапешта прибувають та відправляються з платформи "Західна" – за 500 м від вокзалу Мукачево.

Орієнтовна вартість квитка на потяг Мукачево-Будапешт - 1200 грн. Продаж квитків проводиться тільки через касу міжнародного сполучення.

В чому зручність поїзда для мандрівників в Угорщину

Пасажири поїзда зекономлять час поїздки, бо не будуть витрачати час на технічні операції при перетині державного кордону України та Угорщини, зазначають у tourinform.org.ua. Також зручно дістатися до Мукачево з закарпатських міст Берегово, Ужгород, Хуст, Свалява.

Поїзд "Латориця" зручний для відвідин угорських міст Ніредьгаза, де знаходяться термальні води,, а також місто Дебрецена, де є міжнародний аеропорт і термальні води. Також мандрівникам зручно доїхати до зупинки у аеропорту Феріхедь в Будапешті.

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