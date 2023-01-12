Українцям дали поради з безпеки в Канаді: що треба знати новоприбулим

Українцям, які прибувають до Канади за візою CUAET, радять дотримуватися заходів безпеки та бути уважними до допомоги, яку їм пропонують.

На що варто звернути увагу українцям до та після прибуття в цю країну, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на організацію CUIAS, яка допомагає іммігрантам у Канаді.

Перед прибуттям варто знайти контакти української спільноти

Зазначається, що Канада – безпечна країна, однак заходи безпеки стосовно себе чи рідних ніколи не бувають зайвими, звертають увагу в органзації. Тому перед прибуттям варто вивчити інформацію про людей, які пропонують допомогу на перший час. Також важливі кроки:

варто віддавати перевагу сім'ям або групам людей, ніж самотнім людям. Мати справу з групою волонтерів безпечніше;

обмінятися фото та інформацією про особисті профілі в соцмережах;

влаштувати кілька відеозустрічей;

пошукати місцеві українські громади і організації;

запитати у господарів контакти громадських організацій і перевірити інформацію через інтернет.

Після прибуття треба зв'язатися із рідними

Після прибуття в аеропорт українцям радять підключитися до Wi-Fi і повідомити рідних. Наступні кроки з безпеки мають бути такі:

придбати місцеву сім-картку і відразу активувати її, надіслати номер рідним і друзям;

під час першої зустрічі з господарями показати паспорт, але не віддавати особисті документи нікому в жодному разі;

в жодному разі; завжди мати при собі телефон українського посольства в Канаді (+1613-230-80-15) та контакти Центру правової підтримки прав в людини Онтаріо: hrlsc.on.ca, тел 1-866-625-5179. Також телефон екстрених служб – 911.

Фото: Підтримка України в Канаді (gettyimages.com)

Не варто погоджуватися на допомогу сумнівних людей

Українцям також рекомендують бути уважними до людей, від яких вони приймають допомогу після прибуття до Канади. Не варто погоджуватися, якщо:

людина, яка пропонує прийняти, надає неповну або сумнівну інформацію про себе – наприклад, просрочені документи, нещодавно створені профілі в соцмережах;

сторона, яка приймає, не погоджується на перевірку її даних;

господарі вимагають працювати на них без оплати;

господар пропонує жити в одній кімнаті з українцями та їхніми дітьми;

господар виявляє надмірний ентузіазм, пропонуючи заплатити за авіаквитки чи фінансово допомогти. Варто запитати, чи буде він згоден допомогти, якщо ви оберете інше місце для проживання.

Також новоприбулим радять якнайшвидше оформити всі необхідні документи і допомогу від уряду Канади, шукати в оренду постійне житло і роботу.

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