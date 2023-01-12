Украинцам дали советы по безопасности в Канаде: что нужно знать новоприбывшим

Украинцам, прибывающим в Канаду по визе CUAET, советуют соблюдать меры безопасности и быть внимательными к предлагаемой им помощи.

На что стоит обратить внимание украинцам до и по прибытии в эту страну, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на организацию CUIAS, которая помогает иммигрантам в Канаде.

Перед прибытием следует найти контакты украинского сообщества

Канада – безопасная страна, однако меры безопасности относительно себя или родных никогда не бывают лишними, обращают внимание в организации. Поэтому перед прибытием следует изучить информацию о людях, предлагающих помощь на первое время. Также важные шаги:

следует отдавать предпочтение семьям или группам людей, чем одиноким людям. Иметь дело с группой волонтеров безопаснее;

обменяться фото и информацией о личных профилях в соцсетях;

устроить несколько видеовстреч;

поискать местные украинские общины и организации;

спросить у хозяев контакты общественных организаций и проверить информацию через интернет.

По прибытии нужно связаться с родными

По прибытии в аэропорт украинцам советуют подключиться к Wi-Fi и сообщить родным. Следующие шаги по безопасности должны быть следующие:

приобрести местную сим-карту и сразу активировать ее, отправить номер родным и друзьям;

при первой встрече с хозяевами показать паспорт, но не отдавать личные документы никому ни в коем случае;

ни в коем случае; всегда иметь телефон украинского посольства в Канаде (+1613-230-80-15) и контакты Центра правовой поддержки прав человека в Онтарио: hrlsc.on.ca, тел 1-866-625-5179. Также телефон экстренных служб – 911.

Фото: Поддержка Украины в Канаде (gettyimages.com)

Не стоит соглашаться на помощь сомнительных людей

Украинцам также рекомендуют быть внимательными к людям, от которых они принимают помощь по прибытии в Канаду. Не стоит соглашаться, если:

человек, предлагающий принять, предоставляет неполную или сомнительную информацию о себе – например, просроченные документы, недавно созданные профили в соцсетях;

принимающая сторона не соглашается на проверку ее данных;

хозяева требуют работать на них без оплаты;

хозяин предлагает жить в одной комнате с украинцами и их детьми;

хозяин проявляет чрезмерный энтузиазм, предлагая заплатить за авиабилеты или финансово помочь. Следует спросить, будет ли он согласен помочь, если вы выберете другое место для проживания.

Также новоприбывшим советуют поскорее оформить все необходимые документы и помощь от правительства Канады, искать в аренду постоянное жилье и работу.

Напомним, мы писали, как украинцам получить регулярные выплаты в Канаде.