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До 2000 доларів щомісяця. Як українцям отримати регулярні виплати в Канаді

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П'ятниця 06 січня 2023 17:07
До 2000 доларів щомісяця. Як українцям отримати регулярні виплати в Канаді Фото: Українці в Канаді (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які приїжджають до Канади за програмою CUAET, можуть отримувати щомісячну грошову допомогу. Така програма для українських біженців діє у провінції Британська Колумбія.

Наразі грошова підтримка розрахована на 12 місяців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт уряду провінції.

Хто може претендувати на виплати

Програма фінансової допомоги у Британській Колумбії спрямована на підтримку людям, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації (Hardship Assistance program). Втікачі від війни потрапляють у перелік таких отримувачів виплат.

Щоб претендувати на участь у програмі, українці мають відповідати таким вимогам:

  • прибути до Канади за програмою CUAET (дозвіл на екстрений переїзд з України до Канади)
  • відповідати всім вимогам до участі у програмі Британської Колумбії, спрямованої на допомогу людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації (наприклад, прибути з країни, де триває війна);
  • подати заявку та отримати перехідну фінансову допомогу від CUTAI (Канадсько-Української ініціативи з надання допомоги у перехідний період)

До 2000 доларів щомісяця. Як українцям отримати регулярні виплати в КанадіФото: Підтримка України в Канаді (gettyimages.com)

Які суми виплат можуть отримати українці

Зазначається, що допомога виплачуватимуться щомісяця протягом 12 місяців. Раніше термін виплат був лише пів року. Суми виплат залежать від складу сім'ї:

  • самотня людина – до 935 доларів США на місяць;
  • сім'я до чотирьох осіб – до 1 770 доларів США на місяць;
  • самотня людина з інвалідністю – до 1358 доларів США на місяць;
  • сім'я із чотирьох осіб, де один дорослий з інвалідністю – до 2193 доларів США на місяць.

Як подати заявку на отримання грошової допомоги

Заявки на виплати можна подати трьома шляхами: через портал My Self Serve, в офісі або по телефону 1-866-866-0800 (переклад на 140 мов).

Українців попросять надати таку інформацію:

  • адресу електронної пошти;
  • номер соціального страхування (SIN);
  • дані базового облікового запису BCeID;
  • посвідчення особи (ID);
  • інформацію про доходи або активи.

До слова, у провінції з населенням 5,2 млн людей проживають більше 200 тисяч українців канадського походження.

Нагадаємо, ми писали, що Італія надає українцям одноразову виплату.

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