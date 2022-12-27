Прямі рейси зі Львова. Як потрапити на безкоштовні автобуси в Німеччину

Зі Львова запускають безкоштовний маршрут в Німеччину – перший рейс у Берлін та Ганновер відбудеться 28 грудня.

В евакуаційний автобус біженці можуть взяти із собою домашніх тварин, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на громадську організацію Helping to leave.

Для реєстрації на безкоштовний рейс від "Допомагаємо виїхати" треба заповнити онлайн-форму. Необхідно вказати всіх людей, які їхатимуть із заявником, наявність документів на тварину, чи має пасажир інвалідність та чи потрібні допомога із поселенням і підтримка психолога.

Фото: Українці можуть залишитися в Німеччині або рушати далі (gettyimages.com)

Українці можуть вибрати кінцеву зупинку маршруту – Берлін чи Ганновер, а також вказати, чи планують залишатися в Німеччині або їхати в іншу країну.

На сторінці команди зазначається, що одразу після прибуття на вокзалі є можливість отримати квиток, із яким можна безкоштовно пересуватися перші дві доби поїздами всередині Німеччини.

Якщо виникають питання стосовно евакуації, біженцям радять написати в Телеграм-бот. Після відповідей на запитання із заявником зв'яжеться координатор.

Зазначається, що перше відправлення в Німеччину відбудеться 28 грудня, в майбутньому можливі ще рейси.

У Німеччину також можна виїхати також безкоштовним поїздом із польського міста Перемишль. Біженців із України доставлятимуть в Ганновер, де знаходиться центр прийому людей, які шукають прихисток від війни.

Нагадаємо, ми писали, що авіабілети у Фінляндію українцям продаватимуть за символічну суму.