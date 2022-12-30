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Украинцев предупредили о мошенничестве в бесплатном поезде в Германию: детали

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Пятница 30 декабря 2022 11:54
Украинцев предупредили о мошенничестве в бесплатном поезде в Германию: детали Фото: Вокзал в Ганновере, Германия (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, которые эвакуируются из Польши в другие страны, могут воспользоваться бесплатным эвакуационным поездом из Перемышля в немецкий Ганновер.

Впрочем, в последнее время были случаи мошенничества, жертвами которого стали беженцы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

Организаторы поездок совершили объявление для будущих пассажиров.

"В последнее время начали появляться случаи фейковых продаж мест или гарантий приоритета посадки на наш поезд. Официально сообщаем, что мы не берем никакие средства из вас вообще. Этот поезд эвакуационный, поэтому мы искренне хотим помочь вам уежать от войны в безопасное место и ни в коем случае не претендуем на ваши сбережения", – говорится в сообщении.

Украинцев, планирующих ехать этим поездом, предупреждают, что не несут ответственности за действия таких лиц.

"Сообщите нашим сотрудникам об этом обстоятельстве или обратитесь в полицию. Если есть возможность идентифицировать такое лицо и предоставить описание его внешности, оставьте об этом комментарий под этой публикацией и один из модераторов свяжется с вами для уточнения деталей. Наша команда каждый день работает над тем, чтобы вы чувствовали себя в безопасности", – отметили на канале.

Украинцев предупредили о мошенничестве в бесплатном поезде в Германию: деталиФото: Гуманитарный поезд в Ганновер (t.me/railadventure)

Беженцы, желающие доехать этим поездом в Германию, должны быть на платформе польской станции в нужное время. Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. За помощью можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам.

С середины декабря поезд ездит в Германию без остановки в польском Кракове, потому что значительная часть пассажиров занимала места для поездки в пределах Польши.

Поезд следует в Ганновер, где еще принимают беженцев из Украины. В обратном направлении в Перемышль поезд идет пустой.

Напомним, мы писали, как попасть на бесплатные автобусы в Германию.

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