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Українці знову почали подорожувати. Майже половина туркомпаній відновили роботу - ДАРТ

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Четвер 22 вересня 2022 10:45
Українці знову почали подорожувати. Майже половина туркомпаній відновили роботу - ДАРТ Фото: Мандрівки Україною (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, почали поступово відновлювати свою діяльність з початку літа. Це стало можливим завдяки українцям, що зважилися мандрувати своєю країною під час війни.

Деякі компанії почали працювати ще з травня місяця, інші - відновили свою діяльність тільки нещодавно, говорить у коментарі РБК-Україна очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то можна сказати, що ринок туроператорів, діяльність яких стосується організації мандрівок Україною, поновив свою роботу десь на 20-50%.

Порівнюючи кількість ліцензій, які ДАРТ видав станом на 31 січня 2021 року з даними за 1 вересня 2022 року, можу зазначити, що кількість туроператорів, які займаються виключно організацією внутрішніх мандрівок лишилася незмінною – 363 компанії. А от кількість туроператорів, так званого "змішаного типу" - які займаються як організацією внутрішніх, так і закордонних мандрівок дещо зросла: з 2 486 до 2 499 компаній", - наводить статистику голова Держтуризму.

Українці знову почали подорожувати. Майже половина туркомпаній відновили роботу - ДАРТ

Фото: Екскурсії в містах у 2022 році (unsplash.com/eugenivy_now)

За перші шість місяців 2022 року зафіксовано спад надходжень у держбюджет від діяльності туристичних операторів - на 21%, зазначають у ДАРТ. Компанії сплатили за перше півріччя 2022 року лише 83 млн грн податків, тоді, як за аналогічний період у 2021 році від них у казну держави поступило 106 млн грн.

"Наразі складно сказати, скільки туроператорів, які працюють на внутрішньому ринку, припинили свою діяльність. Точну кількість ми зможемо визначити тільки на початку наступного року за звітною документацією компаній. Та все ж хочу зазначити, що українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною з метою перезавантаження для того, щоб зберігати працездатність та психологічний спокій. І це дозволяє туроператорам, які займаються організацією мандрівок Україною, поновлювати свою роботу", - зауважує Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, ми писали, що гід-історик перетворює маєток на Житомирщині на туристичну родзинку.

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