Украинцы снова начали путешествовать. Почти половина туркомпаний возобновили работу - ГАРТ

Туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, начали постепенно возобновлять свою деятельность с начала лета. Это стало возможным благодаря украинцам, которые решились путешествовать по своей стране во время войны.

Некоторые компании начали работать еще с мая месяца, другие возобновили свою деятельность только недавно, говорит в комментарии РБК-Украина глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Если сравнивать с прошлым годом, то можно сказать, что рынок туроператоров, деятельность которых касается организации путешествий по Украине, возобновил свою работу где-то на 20-50%.

Сравнивая количество лицензий, которые ГАРТ выдал по состоянию на 31 января 2021 года с данными за 1 сентября 2022 года, могу отметить, что количество туроператоров, занимающихся исключительно организацией внутренних путешествий, осталось неизменным – 363 компании. А вот количество туроператоров, так называемого "смешанного типа" - занимающихся как организацией внутренних, так и зарубежных путешествий несколько возросло: с 2 486 до 2 499 компаний, - приводит статистику глава Гостуризма.

Фото: Экскурсии в городах в 2022 году (unsplash.com/eugenivy_now)

За первые шесть месяцев 2022 года зафиксирован спад поступлений в госбюджет от деятельности туристических операторов – на 21%, отмечают в ГАРТ. Компании уплатили за первое полугодие 2022 года только 83 млн грн налогов, тогда как за аналогичный период в 2021 году от них в казну государства поступило 106 млн грн.

"Пока сложно сказать, сколько туроператоров, работающих на внутреннем рынке, прекратили свою деятельность. Точное количество мы сможем определить только в начале следующего года по отчетной документации компаний. И все же хочу отметить, что украинцы понемногу начали позволять себе короткие путешествия по стране с целью перезагрузки для того, чтобы сохранять работоспособность и психологическое спокойствие. И это позволяет туроператорам, занимающимся организацией путешествий по Украине, возобновлять свою работу", - отмечает Марьяна Олеськив.

Напомним, мы писали, что гид-историк превращает имение в Житомирской области в туристическую изюминку.