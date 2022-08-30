ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 08:00
Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку Фото: Тарас Коновалов и имение Грохольских-Терещенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Колонович

Тарас Коновалов проводит экскурсии по дворцу Грохольских-Терещенков и восстанавливает его

Тарас Коновалов – историк, экскурсовод и фанат дворца, рядом с которым вырос. Фактически расположение в его родном селе известного поместье Грохольских-Терещенко и определило выбор профессии и направление работы парня - вдохновившись этой локацией, он стал ее главным популяризатором среди путешественников.

Сейчас Тарас продвигает местную архитектурную изюминку и туризм в городке в целом. И делает это удивительно эффективно и юмором: ему есть даже чему поучить кураторов известных культурных объектов.

TRAVEL РБК-Украина пообщался с историком о том, как он увлекся дворцом еще в детстве, начал исследовать местную историю, а впоследствии стал проводником в мир тайн села Червоного и промоутером дворца Грохольских-Терещенков. Также – о том, как благодаря популяризации исторического места удается постепенно восстанавливать состояние поместья.

Рос рядом с поместьем. История и красота дворца очаровали его

Окончив школу, Тарас Коновалов подал документы на исторические факультеты в трех городах: Киеве, Виннице и Житомире. Выбрал родной Житомир, чтобы быть ближе к дому. Окончил бакалавриат по специальности "История и археология" и подал документы на магистратуру.

Благодаря Тарасу непопулярный ранее дворец в провинциальном городке стал известной точкой на карте путешественников: самостоятельных туристов и организованных групп. В 2021 году Коновалов провел туристов по собственной экскурсионной программе по Червоному более 800 раз. Сейчас занимается реставрацией здания, собирая деньги через пожертвования благотворителей и продавая мерч с изображением местной достопримечательности.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: "Я коренной житель Червоного: здесь жили мои родители и бабушки с дедушками. Каждый день я видел это здание и оно меня вдохновляло" - Тарас Коновалов (предоставлено РБК-Украина)

"В прошлом году я провел более 800 экскурсий. В этом году, видите ли, Путин захотел повоевать, поэтому журналисты больше сосредоточены на войне. И люди меньше ездят", – так Тарас объясняет то, что в этом году выходит мало публикаций о памятнике культуры и приезжает гораздо меньше туристов.

Но это и понятно – украинцы полгода сопротивляются нашествию оккупанта. Путешествия либо откладывают до лучших времен, либо оставляют как небольшие развлечения выходного дня для немногих. У многих поездки превратились в сугубо волонтерские: если находится время, сюда приезжают к интересным объектам по дороге. Тарас разработал программы экскурсий и сам принимает посетителей. К нему едут заинтересованные друзья или семьи на автомобилях и организованные туроператорами группы.

Привлечение внимания к дворцу как туристическому месту произошло благодаря публикациям, которые Коновалов делает в Фейсбуке:

"Я слежу за просмотрами и репостами: информацию берут региональные фейсбук-группы "Житомирщина історична", "Андрушівка сьогодні", бердичевские группы и тому подобное. Есть публикации, в которых около 15 тысяч просмотров. Соцсети действительно работают. Плюс – сами люди отмечают меня в сториз в Инстаграме и постах в Фейсбуке, популяризируя дворец".

"Мы проводим экскурсии, чтобы люди сюда ехали, и выпуски журналистов также популяризируют наш дворец. В прошлом году один человек из туристов показывает на меня пальцем. Я представился местным гидом. И он так удивился: "Ухты, я его по телевизору видел!", – вспоминает Коновалов.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: Тарас Коновалов в 2021 году провел туристов по собственной экскурсионной программе в Червоном более 800 раз (предоставлено РБК-Украина)

Тарас – коренной житель поселка городского типа Червоне, где располагается роскошный дворец. Парень рос рядом со старинным сооружением, и постепенно оно очаровало его своими тайнами:

"В конце улицы, где я вырос и живу, находится первый дом Адольфа Грохольского и Ванды Радзивилл. Он – тоже с башнями в неоготическом стиле. Еще мы называем его мини-дворцом. Я – коренной житель Червоного: здесь жили мои родители и бабушки с дедушками. Каждый день я видел это здание и оно меня вдохновляло".

Когда Тарас еще был ребенком, в восстановление дворца вкладывал деньги монастырь, которому сейчас принадлежит здание. Первый и второй этаж были реконструированы под них. В 2000-х церковники заменили некоторые перекрытия, залатали щели в крыше. В те времена было меньше трещин в стенах сдания, чем сейчас. Но глобальных изменений в состоянии дворца с тех пор не произошло.

"Была такая женщина в Червоном: дочь директора училища, которое располагалось в советское время в имении. Ее отец интересовался историей дворца. Он был фактически инициатором восстановления имения в советские времена. И я ее расспрашивал. Что интересно, в основном местные люди знают это здание как дворец Терещенко. Мало кто в курсе, что это не просто здание Терещенко, а дворец Грохольских-Терещенко. Владела этими землями польская шляхта Грохольских".

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: Владела этими землями польская шляхта Грохольских (предоставлено РБК-Украина)

"Адольф Грохольский приехал сюда в 40-х годах 19 века и построил дворец. Но был нюанс: он на тот момент уже был в годах, и умер в 1863-м году, через два года после постройки имения. И я себе думаю: почему настолько стерта память о Грохольских?

Дело в том, что Терещенко внесли больший вклад в Червоне, а советская историография вообще отвергает дворянство как явление. Потому что это "буржуи", "империалисты". Также этот взгляд на историю умаляет роль польской шляхты в нашем крае. Они (советские историки – прим.) говорят, что русские дворяне сделали какой-то вклад. Хотя они и роль дворянства отвергают, но делают в изложении исторических фактов определенные акценты", – рассказывает Тарас.

"Я из "Цегельни". Почему не декоммунизировали топоним "Червоне"

Гид всегда дает выбор туристам – выбрать нужно один из двух вариантов экскурсий: сухие факты или же ту же информацию, но с веселой подачей.

"Кстати, очень много туристов интересуется тем, почему не декоммунизировали название населенного пункта Червоне. Объясняю: первое упоминание о поселке Червоне (Красное) датировано 1624 годом! И одна из легенд говорит нам, что здесь добывалась красного цвета глина. От этого и происходит название. Еще есть вторая версия о том, почему Червоне имеет такое название: базары были хорошие. То есть красивые, красные – это еще одна из легенд", – делится Коновалов.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: Имение Грохольских-Терещенков – одно из немногих зданий Житомирщины в неоготическом стиле (предоставлено РБК-Украина)

"На месте добычи красной глины была сделана кирпичная. Очень много домов в Красном старого типа – это постройки конца XIX – начала XX века построены именно с этой местной красного кирпича. Сейчас кирпичного не существует, но люди говорят "Я из "Цегельни!". Это означает, что они живут в одноименном микрорайоне".

В 40-х годах 19 столетия в Червоне приезжает польский шляхтич Адольф Грохольский. "Или как я с пафосом говорю туристам: "Адольф Норберт Эразм Грохольский", чтобы подчеркнуть, что я полное имя знаю, улыбается Тарас. В 1851 году он возводит поместье в неоготическом стиле. Собственно, неоготических зданий не так много в Житомирской области".

Конкретно этот стиль больше присущ английской неоготике: такое сооружение выделяют стрельчатые формы окон, стрельчатые элементы на башне, зубчатые элементы на крыше дома. Архитектор дворца неизвестен. Однако потомок польской шляхты Генрих Грохольский утверждал, что у них были архитекторы из Италии, Германии и Франции. Вероятно, автора проекта пригласили из одной из этих стран".

Новая страница в истории Червоного. Сахароварни и авиационный завод

Адольф умирает в 1863 году, а его молодая жена Ванда продает дом вместе с землями Терещенко. Сахарозаводчики и меценаты начинают новую страницу истории Червоного. Они строят сахарный и спиртовой заводы, сооружения для рабочих, больницы, школу, церковь – развивают всю местную инфраструктуру, которой раньше не было.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: Сооружение имения выделяют стрельчатые формы окон, стрельчатые элементы на башне, зубчатые элементы на крыше дома (предоставлено РБК-Украина)

"Как историк, я предполагаю, что в Червоном при Грохольских была сахароварня, просто она не была зарегистрирована. Небольшая, где примитивными старыми технологиями выжимали сахар из свеклы. А Терещенко приобрели эту сахароварню и на ее базе построили большой современный как в то время завод. Он зарегистрирован царским правительством в 1870 году", продолжает гид.

Терещенко построили в Червоном один из первых в тогдашней Российской империи авиационный завод.

Представитель поколения молодых Терещенков, Федор Федорович, студент Киевской политехники, открыл в 1909 году здесь завод. Здесь собирали модели самолетов под названием Терещенко-1, Терещенко-2 – фактически разработали семь моделей (Самолеты Терещенко – обобщенное название нескольких серий монопланов и бипланов, которые выпускали в Авиационных мастерских Терещенко в Красном с 1911 до 1917 лет и разработанные при финансировании или прямом участии Федора Федоровича Терещенко – ред.).

Свой капитал, благодаря которому Терещенко имели такие возможности, как авиастроение, они заработали на сахаре. У них было более 10 сахарных заводов и 8 по производству спирта, что для тех времен означало большое состояние. В бывшем авиационном заводе сейчас работает краеведческий музей истории Красного.

Самолеты и любовь в Червоном

В Червоном испытателем самолетов была женщина Любовь Голанчикова. Федор познакомился с ней во Франции на одной из авиационных выставок и привез в Червоне.

"Пожилые люди говорили, что она всегда ходила в штанах. Знаете, какой у людей был шок увидеть женщину в штанах!", говорит о необычных для жителей городка вещах Тарас.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: В 1913 году самый большой самолет в мире того времени "Илья Муромец" был создан Игорем Сикорским тоже на средства Терещенко (wikipedia.org)

"Недалеко от поместья в парке, который был заложен Грохольськими и расширенный Терещенками, есть два озера в форме сердца. На одном из них – остров, к которому идет мостик. Я всегда туристам говорю, что здесь можно бросить монетку в воду и загадать желание любовного характера. Оно обязательно осуществляется", добавляет историк. "Старшие люди говорили, что на этом островке молодой Федор полюбил Любовь. Но он был женат. Его жена, немка, узнав об измене, ушла от него. Их разлучил церковный епархиальный суд, и Федору было запрещено жениться 10 лет".

Сумка и чашка с дворцом выбирайте свой сувенир на память

Сейчас имение принадлежит Житомирской церковной епархии. За право собственности на здание с монастырем судится государство. Апелляционный суд в этом месяце принял решение в пользу действующих собственников. Но еще остается последняя инстанция – Верховный суд Украины.

Через суды епархия не готова вкладывать деньги в здание, потому что ее могут у них скоро забрать. Сейчас Тарас согласовывает вопрос реставрации с владельцами с монастырем:

"В прошлом году они выдали мне крепкую жесть для кровли и мы провели ремонт крыши. То есть объединяем наши усилия. Сейчас запустили мерч это экосумки с изображением поместья, на них можно посмотреть и заказать на наших страницах в соцсетях. Средства от продажи экосумок я хочу потратить на покупку гидробаръер, чтобы позабивать окна на 3 этаже. Также мы хотим купить несколько листов жести, чтобы законсервировать те новые дыры, которые появились в феврале месяце после урагана", делится планами по сохранению дома Тарас.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: Мерч с изображением дворца. Вырученные за сувениры средства направляют на восстановление имения (предоставлено РБК-Украина)

"В прошлом году приезжала архитектурная инспекция, но нюансов я не знаю. Монастырь пустил их на территорию, они осмотрели и уехали. У меня такая позиция: чтобы меня никто не трогал. Местные власти выдали мне грамоту, благодарность с подписью председателя поселкового совета за то, что я занимаюсь этим делом", рассказывает Коновалов.

Дворец Грохольских-Терещенков ищет меценатов

Также Тарас Коновалов собирает деньги на поддержку комплекса на платформе Patreon. Реконструкцию крыши осуществляли за средства благотворителей из Patreon'а, а также приобрели две скамейки для парка.

"Я ищу спонсора, который помог бы обустроить мне в одной из комнат поместья арт-пространство для туристов. Это будет как картинная галерея, мини-музей, выставка, которая связана с историей поместья. Чтобы в этой комнате наши гости могли передохнуть. Нам нужно около 60 тысяч гривен при минимальных тратах: чтобы сделать ремонт и докупить немного мебели", обращается к меценатам Коновалов.

Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Фото: Благодарность Тарасу за популяризацию и восстановление дворца (предоставлено РБК-Украина)

Номера карт для поддержки реконструкции дворца:

Сбербанк: 5167 8020 0524 9369 Коновалов Тарас

Монобанк: 5375 4114 1900 2337 Коновалов Тарас

Поддержать развитие туризма в Красном финансово можно на Patreon: https://www.patreon.com/TarasChervone

И на PayPal: taraskonovalovchervone652@gmail.com

По поводу экскурсий на территории дворца Грохольских-Терещенков в Червоном обращайтесь по номеру: +380977707768.

Страница туристического села Червоне в Instagram и Facebook.

Напомним, ранее в Чернигове впервые с начала войны начали восстанавливать самобытную деревянную архитектуру.

Также в Межречинском парке возобновили проведение экскурсий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир историк история Украины Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Алена Палий
Украинцы за рубежом должны платить налоги: в каких случаях
Алена Палий
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовский
Атмосфера старины. В Украине сохранилась редкая узкоколейка: что о ней известно
Олег Заблудовский
эксперт по железнодорожному транспорту
Влодзимеж Щурек
Советская армия разрушила 90% Гданьска. Как отстроили город после Второй мировой
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Алексей Бурчевский
Железный занавес. Почему авиасанкции против России оказались неполными
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Все мнения