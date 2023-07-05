Українці зможуть їздити в Німеччину прямими поїздами: коли саме

Чеська приватна залізнична компанія RegioJet планує запустити два прямі поїзди між Києвом та містами Німеччини. Запуск рейсів може відбутися в 2024 році.

Про майбутні маршрути розповів засновник перевізника Радім Янчура, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Forbes Україна".

Запуск прямих поїздів за маршрутами Київ – Берлін та Київ – Ганновер через Лейпциг та Дрезден запланований на 2024 рік. Запуск планується у партнерстві з "Укрзалізницею".

"Наші очікування щодо цього проекту дуже оптимістичні, оскільки до Німеччини їздить набагато більше українців, ніж до Чехії", – зазначив засновник чеської компанії.

До кінця 2024 року RegioJet планує збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости утричі – до 500 тисяч пасажирів.

Зараз потягом RegioJet пасажири їздять із Праги до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда "Укрзалізниці". Щодня ним їздять до 500 пасажирів. Компанія планує додати ще один потяг, щоб перевозити до 800 пасажирів.

Крім німецьких маршрутів чеський перевізник планує запустити рейс Прага – Чоп. Це буде продовження маршруту Прага – Кошице (Словаччина). Новий поїзд можуть запустити вже у 2023 році.

У перспективі цим потягом можна буде доїхати до Мукачево – для цього компанія RegioJet готова електрифікувати ділянку вузької європейської колії стандарту 1435 мм від Чопа до Мукачево.

Також перевізник хоче отримати можливість заїзду власних поїздів на станцію Мостиська-2 у Львівській області. Там RegioJet планує побудувати пасажирську платформу та пішохідний міст.

Нагадаємо, ми писали, що із Праги до Ужгорода планують запустити прямий поїзд.

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