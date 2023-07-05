ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами: когда именно

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 15:35
Украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами: когда именно Фото: Поезд RegioJet (facebook.com/regiojet)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешская частная железнодорожная компания RegioJet планирует запустить два прямых поезда между Киевом и городами Германии. Запуск рейсов может произойти в 2024 году.

О предстоящих маршрутах рассказал основатель перевозчика Радим Янчура, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Forbes Украина.

Запуск прямых поездов по маршрутам Киев – Берлин и Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден намечен на 2024 год. Запуск планируется в партнерстве с "Укрзализныцей".

"Наши ожидания по этому проекту очень оптимистичны, поскольку в Германию ездит гораздо больше украинцев, чем в Чехию", – отметил основатель чешской компании.

До конца 2024 года RegioJet планирует увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен возрасти в три раза – до 500 тысяч пассажиров.

Сейчас поездом RegioJet пассажиры ездят из Праги в польский Перемышль, где пассажиры пересаживаются с поезда "Укрзализныци". Каждый день им ездят до 500 пассажиров. Компания планирует добавить еще один поезд, чтобы перевозить до 800 пассажиров.

Помимо немецких маршрутов, чешский перевозчик планирует запустить рейс Прага – Чоп. Это будет продолжение маршрута Прага – Кошице (Словакия). Новый поезд могут запустить уже в 2023 году.

В перспективе этим поездом можно будет доехать до Мукачево – для этого компания RegioJet готова электрифицировать участок узкой европейской колеи стандарта 1435 мм от Чопа до Мукачево.

Также перевозчик хочет получить возможность заезда собственных поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области. Там RegioJet планирует построить пассажирскую платформу и пешеходный мост.

Напомним, мы писали, что из Праги в Ужгород планируют запустить прямой поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия поїзди пасажири
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Ирина Савина
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Олег Васильев
В условиях дефицита. Как купить билеты на поезда в Польшу, Венгрию и Чехию
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения