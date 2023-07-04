Новий маршрут. Із Праги до Ужгорода запустять прямий поїзд: деталі
Із Чехії планують запустити прямий поїзд в Україну сполученням Прага-Ужгород. Спочатку будуть їздити 2 вагони, а згодом – до 12.
Про перспективу нового маршруту розповів власник чеської залізничної компанії "Gepardexpres" Альберт Фікачек, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну раду.
Планується, що із чеської столиці запустять два вагони поїзда, які з’єднуватиме Ужгород з Прагою та Києвом. Наразі тривають переговори Gepardexpres із "Укрзалізницею".
У рамках експерименту днями потяг із 2 вагонами прибув до Чопа з Праги через станцію Кошице. Загалом чеська залізнична компанія має можливість забезпечити 12 вагонів, якщо буде попит на маршрут.
Зазначається, що залишається також отримати дозвіл Державної прикордонної служби України.
Фото: Тестовий потяг Gepardexpres з 2 вагонами у Чопі (facebook.com/zakrada.gov.ua)
Наразі доїхати із Чехії в Україну можна потягами чеської компанії RegioJet із пересадкою у польському Перемишлі.
Нагадаємо, ми писали, що до Варшави запустять стандартні українські поїзди.
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