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Новий маршрут. Із Праги до Ужгорода запустять прямий поїзд: деталі

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Вівторок 04 липня 2023 14:42
Новий маршрут. Із Праги до Ужгорода запустять прямий поїзд: деталі Фото: Поїзд компанії Gepardexpres у Чопі (facebook.com/zakrada.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Із Чехії планують запустити прямий поїзд в Україну сполученням Прага-Ужгород. Спочатку будуть їздити 2 вагони, а згодом – до 12.

Про перспективу нового маршруту розповів власник чеської залізничної компанії "Gepardexpres" Альберт Фікачек, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну раду.

Планується, що із чеської столиці запустять два вагони поїзда, які з’єднуватиме Ужгород з Прагою та Києвом. Наразі тривають переговори Gepardexpres із "Укрзалізницею".

У рамках експерименту днями потяг із 2 вагонами прибув до Чопа з Праги через станцію Кошице. Загалом чеська залізнична компанія має можливість забезпечити 12 вагонів, якщо буде попит на маршрут.

Зазначається, що залишається також отримати дозвіл Державної прикордонної служби України.

Новий маршрут. Із Праги до Ужгорода запустять прямий поїзд: деталіФото: Тестовий потяг Gepardexpres з 2 вагонами у Чопі (facebook.com/zakrada.gov.ua)

Наразі доїхати із Чехії в Україну можна потягами чеської компанії RegioJet із пересадкою у польському Перемишлі.

Нагадаємо, ми писали, що до Варшави запустять стандартні українські поїзди.

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