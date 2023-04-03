Українці почали масово повертатися з-за кордону: скільки людей в'їжджають

Українці масово повертаються додому з-за кордону. Потік людей на в'їзд в Україну за останні дні майже удвічі більший, ніж на виїзд.

За минулу добу в країну в'їхали 62 тисячі осіб, 58 тисяч з них – наші співвітчизники, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Загалом 2 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 97 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік відносно 1 квітня зріс ще на 2 тисячі осіб.

Минулої доби до України в'їхали 62 тисячі людей. Виїхали 35 тисяч осіб – 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею.

Найактивнішим був рух через українсько-польський кордон – його перетнули 69 тисяч людей. За даними польських прикордонників, в Україну за добу 2 квітня виїхали 45,3 тисячі осіб.

За попередню добу 1 квітня український кордон в обидва напрямки перетнули 95 тисяч людей, 55 тисяч – на в'їзд в Україну.

"Активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят. З урахуванням цього прикордонники збільшили кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації", – повідомили прикордонники.

Також зазначається, що на кордоні України можливі черги через можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Фото: Автомобілі на українському кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)

2 квітня на польсько-українському кордоні утворилися черги із сотень автомобілів на в'їзд в Україну. Зокрема, на пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікували 350 автомобілів та 15 автобусів, "Шегині-Медика" – близько 120 автомобілів та 19 автобусів.

Держприкордонслужба України рекомендувала для в'їзду менш завантажені пункти пропуску: "Угринів-Долгобичув", "Рава-Руська-Хребенне" та "Смільниця-Кросценко".

Нагадаємо, ми писали, як перетнути кордон без затримок і проблем.

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