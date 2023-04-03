Украинцы начали массово возвращаться из-за границы: сколько людей въезжают

Украинцы массово возвращаются домой из-за границы. Поток людей на въезд в Украину за последние дни почти вдвое больше, чем на выезд.

За прошедшие сутки в страну въехали 62 тысячи человек, 58 тысяч из них – наши соотечественники, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В целом 2 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 97 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. Пассажиропоток по отношению к 1 апреля вырос еще на 2 тысячи человек.

За прошедшие сутки в Украину въехали 62 тысячи человек. Выехали 35 тысяч человек – 22 тысячи из них пересекли границу с Польшей.

Самым активным было движение через украинско-польскую границу – его пересекли 69 тысяч человек. По данным польских пограничников, в Украину за сутки 2 апреля выехали 45,3 тысяч человек.

За предыдущие сутки 1 апреля украинскую границу в оба направления пересекли 95 тысяч человек, 55 тысяч – на въезд в Украину.

"Активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину в канун Пасхальных праздников. С учетом этого пограничники увеличили количество персонала для оформления путешественников, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации", – сообщили пограничники.

Также отмечается, что на границе Украины возможны очереди из-за возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Фото: Автомобили на украинской границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)

2 апреля на польско-украинской границе образовались очереди из сотен автомобилей на въезд в Украину. В частности, на пункте пропуска "Краковец-Корчева" ожидали 350 автомобилей и 15 автобусов, "Шегини-Медика" – около 120 автомобилей и 19 автобусов.

Госпогранслужба Украины рекомендовала для въезда менее загруженные пункты пропуска: "Угринов-Долгобычев", "Рава-Русская-Позвоночное" и "Смольница-Кросценко".

Напомним, мы писали, как пересечь границу без задержек и проблем.

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