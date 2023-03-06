Черги на КПП. Як перетнути кордон без затримок і проблем: поради

Яка ситуація на кордоні, скільком людям відмовляють у виїзді та які документи потрібні – детальніше у матеріалі.

Черги на кордоні України утворюються в окремі дні. Наприклад, на вихідні або свята. Втім, коли в Україні була вкрай важка ситуація з відключеннями світла, великих черг на кордоні теж не було: навіть тоді українці за кордон масово не виїздили. Однак на деяких пунктах пропуску на виїзд можуть очікувати десятки легкових автомобілів.

TRAVEL РБК-Україна розпитало експертів, яка ситуація на кордоні України через рік війни, чому виникають черги та як їх уникнути.

Яка ситуація з чергами на українському кордоні

За останній час прикордонники черг на кордоні не фіксують, розповів у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Черги збільшуються в час, коли багато людей намагаються одночасно перетнути кордон. Тобто, коли починається період свят чи вихідних днів. Напередодні вихідних пасажиропотік зростає на виїзд. Від того збільшується накопичення транспорту", – пояснює речник ДПСУ.

За його словами, у 2022 році пасажиропотік значно знизився у порівнянні з попереднім роком, але навантаження на західну ділянку і на кордон з Молдовою зросло. Це пояснюється тим, що із 24 лютого 2022 року були зачинені всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, Росією і на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

"Із загального пасажиропотоку приблизно 50% руху йде через польську ділянку. Але на інших напрямках пасажиропотік також збільшився приблизно в 1,5 рази", – розповідає Андрій Демченко.

Протягом лютого пасажиропотік на кордоні знижувався і за попередніми підрахунками може бути на рівні 70-75 тисяч осіб в обидві сторони.

Напередодні нового навчального року прикордонники фіксували певне збільшення пасажиропотоку на в'їзд в Україну. Але в осінні місяці інтенсивність руху на кордоні знижувалася на 5-10%.

Найбільше людей було на кордоні у перші місяці війни – пасажиропотік сягав 110-130 тисяч осіб на добу, з них 80-85% – в напрямку виїзду з України.

Як і де дізнатися про стан черг на виїзд з України

Найбільші черги – на кордоні з Польщею, розповідає Андрій Демченко. Але на цьому кордоні найбільша кількість пунктів пропуску.

Він підказує, де водіям варто дивитися інформацію про стан черг і обирати найменш завантажені напрямки: кожні три години на ресурсі у Facebook ("Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон") оновлюється інформація про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і частково з Молдовою.

Наприклад, ми перевірили, що в п'ятницю увечері, згідно з даними сторінки, на пункті пропуску "Краківець" була черга із 80 легкових автомобілів та 3 автобусів, а в "Шегині" перед кордоном зібралися 40 легковиків, 2 автобуси і 25 пішоходів.

"Люди вибирають напрямок, який вони вважають більш зручним, щоб рухатися автівкою. Але не завжди короткий маршрут може бути швидким через завантаженість цього напрямку безпосередньо на кордоні. Ми радимо звертати увагу на цю інформацію для того, щоб обирати найменш завантажені напрямки", – зауважує речник ДПСУ.

Найбільш завантаженими є найбільші пункти пропуску, які люди обирають здебільшого через логістику:

"Краківець" (Львівська область);

"Шегині" (Львівська область);

"Рава-Руська" (Львівська область);

"Порудне" на кордоні з Румунією.

"Нагадаю, що пункт пропуску Ягодин у Волинській області на кордоні з Польщею призначений для перетину виключного вантажних транспортних засобів", – звертає увагу він.

Чи пропустять прикордонники на виїзд з України: основні умови

За словами Андрія Демченка, прикордонники в середньому за добу відмовляють в перетині кордону 150 особам. Це переважно чоловіки віком 18 -60 років.

"Щодо жінок і дітей – у них мають бути паспортні документи, дітям дозволено виїжджати зі свідоцтвом про народження. Треба прочитати правила і для себе з'ясувати, під яку категорію хто підпадає і мати ці належні документи", – наголошує він.

Виїхати за кордон із "внутрішнім" паспортом" ще можна, але за певних обставин.

"Така норма ще діє, але ми і раніше наголошували, щоб за можливості люди робили собі закордонні паспорти, бо саме закордонний паспорт може стати тим документом, який буде необхідний під час перебування за кордоном, а не "внутрішній" паспорт", – каже представник ДПСУ.

Якщо люди рятуються від війни, то за погодженням із суміжними країнами можуть їхати з України за "внутрішнім" паспортом.

"Українські прикордонники випустять із внутрішнім паспортом, якщо людина рятується від війни. А якщо людина виїхала, повернулася і знову виїжджає із внутрішнім паспортом – тільки якщо будуть підстави і розуміння, чому вона так діє. Таку людину можуть висадити на кордоні", – попереджає Андрій Демченко.

На початку війни люди із західних регіонів, де не було бойових дій, намагалися перетнути кордон за внутрішнім паспортом по кілька разів.

"Якщо людина, умовно з Києва, поїде за кордон із внутрішнім паспортом, то її можуть не лише не випустити, але й треба розглядати можливість, що й не впустять в іншу країну", – попереджає він.

За словами фахівця, щоб уникнути проблем на кордоні, треба мати належні документи на автівку, оскільки офомляються не тільки пасажири, а й транспортний засіб.

"Багато хто або забуває документи, або хтось бере машину у знайомого, не оформивши відповідні дозволи. Такі машини не пропускають", – каже речник Держприкордонслужби.

Які документи необхідно мати для виїзду та повернення в Україну

Черги на кордоні більше пов’язані з тим, що люди, які перетинають кордон, не завжди усвідомлюють вагомість цієї дії і не мають необхідних документів, розповідає в коментарі РБК-Україна юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко.

Які документи при виїзді за кордон чоловікам на автомобілях потрібно мати:

Один з документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка. Посвідчення водія. Технічний паспорт на автомобіль. Зелену карту. Документ що підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.

При виїзді за кордон для жінок на автомобілях потрібно мати:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Посвідчення водія. Технічний паспорт на авто. Зелена карта.

"Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", – звертає увагу фахівець.

Винятком є такі обставини:

якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років;

якщо вони їдуть відвідати дітей;

для супроводу дітей для виїзду за межі України;

для лікування.

Якщо виїзд відбувається з дітьми, то треба мати з собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років. Згода іншого з батьків не вимагається.

Повернення на територію України відбувається за тими самими дійсними документами.

"У випадку коли на час перебування закордоном термін дії документів було вичерпано, громадянин може звернутись до дипломатичних установ для продовження терміну дії на 5 років. Продовження терміну дії закордонного паспорту є безкоштовним та виконується протягом доби", – звертає увагу Димитрій Стріченко.

У випадку, коли громадянин для виїзду за кордон використав "внутрішній" паспорт, то щоб повернутись, згідно з чинним законодавством, потрібно отримати закордонний паспорт або свідоцтво про підтвердження особи.

"Варто пам’ятати, що на території України, приймаються та визнаються всі документи, що були згенеровані в додатку "Дія", тому для тих хто в’їжджає чи навпаки залишає країну – можна скористатись цим додатком на пункті пропуску".

Особливості перевірки документів на кордоні на практиці

На даний час складність виїзду за кордон полягає радше у отриманні необхідних дозвільних документів, ніж у очікуванні в черзі, звертає увагу юрист.

"На різних пунктах пропуску можуть бути свої певні правила щодо огляду транспортних засобів та необхідних для проїзду документів. Однак на практиці відповідальними особами перевіряються: закордонний паспорт, документи, що підтверджують відстрочку, та технічний паспорт", – розповідає Димитрій Стріченко.

Решта документів – зелену карту чи навіть сертифікат вакцинації – запитують рідко або не запитують взагалі, каже він.

"Стосовно застосування "Дії", на всіх пунктах пропуску відповідають однозначно: "Такі документи ми приймаємо". Однак, чи варто перетинати кордон з електронним технічним паспортом через шеринг документів – питання спірне: з одного боку – цього буде достатньо для перетину кордону. З іншого – у випадку виникнення будь-яких питань за кордоном буде складно пояснити, що технічний паспорт – це електронний документ.

Щоб уникнути черг, юрист радить заздалегідь зателефонувати на пункт пропуску і порадитись, коли краще приїхати. Завжди можна або перечекати або обрати інший пункт пропуску.

Будь-які питання варто уточнювати у трьох різних інстанціях: гаряча лінія Держприкордонслужби, пункт пропуску та митна служба.

Юрист додає: при в’їзді в Україну правила митного контролю практично не змінились, а прикордонний контроль можна пройти не тільки за "внутрішнім" паспортом, а й за простроченими документами. Головне – підтвердити свою належність до громадянства.

Що треба враховувати пасажирам автобусів: поради перевізника

Що пасажирам автобусів варто враховувати при подорожі через кордон, у коментарі РБК-Україна розповів керівник транспортної компанії "Western Trans" Мирослав Дригуш.

Перевізник возить людей з України у Францію кілька разів на тиждень, також перевозить гуманітарні вантажі, тому добре знайомий із ситуацією на кордоні.

Він згадує, що найбільші черги були в перші дні війни – спочатку стояли добу, потім 3-4 години. Ситуація тоді нормалізувалася через місяць.

"Але біженці продовжують їхати і зараз. Минулого тижня з нами їхали 34 людей. З них 20-25 – це були люди, які виїжджали напередодні 24 лютого, побоюючись повторного вторгнення. Хоча зазвичай пасажирів може бути 10-15", – каже власник транспортної компанії.

Через рік війни великого потоку людей у Францію немає, додає він. Хтось їде до родичів за кордон, хтось повертається туди після відвідин України.

"Зараз черг немає навіть перед святами. Минулий тиждень перед нами був тільки один автобус на кордоні. Наші паспортисти розповідали, що в тому автобусі їхали біженці, бо половина людей мали тільки внутрішні паспорти. Через це довше затримався контроль – людей треба було перевірити і ввести в базу", – розповідає Мирослав Дригуш.

Перевізник радить, як пасажирам автобуса уникнути стояння в черзі. Наприклад, зважати на вміст сумок, які на обох кордонах виймають із автобуса і просвічують рентгеном.

"Потрібно дотримуватися режиму митного контролю. Не казати в останній момент: "Я не знав, що не можна стільки сигарет". Це вважається злісною контрабандою. Але сало везти можна – поляки часто "закривають" на таке очі, досить лояльні до українців на митному контролі", – каже він.

Також він звертає увагу на дотримання правил безвізового в'їзду.

"Зараз поляки вже відступають від тих поблажок, які нам дали. Якщо людина перебувала 90 днів у Європі, стільки ж потрібно побути вдома і тоді їхати на територію ЄС. Минулого тижня дівчина, яка їхала з нами у Францію, не відбула термін перебування, тому її не пропустили польські прикордонники. Ми годину чекали, але вона передзвонила і попросила завезти її речі сестрі у Франції. Також минулого тижня їхала жінка, яка забула взяти із собою дозвіл на проживання у Франції – після розмови її пропустили", – розповідає про останні випадки перевізник.

Нагадаємо, ми писали, чи повертатимуть чоловіків з-за кордону для мобілізації.