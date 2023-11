Українська авіакомпанія запустила рейси на Занзібар: звідки можна полетіти

Українська авіакомпанія SkyUp почала виконувати чартерні рейси на інший континент. Полетіти на острів Занзібар у Танзанії можна із трьох європейських столиць.

Польотна програма на популярний у туристів острів триватиме до 12 квітня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія SkyUp запустила чартерну програму до Танзанії з 28 жовтня. Рейси виконуватимуться для перевезення туристів від туроператорів Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Румунія.

Зараз пасажири можуть полетіти до Занзібару з Варшави, Кишинева та Бухаресту. Із середини грудня додадуться нові польоти із Варшави, також запланований новий рейс за маршрутом Катовіце-Занзібар.

Оператором зазначених рейсів є мальтійський підрозділ SkyUp MT. Лише рейси із Кишинева обслуговує українська SkyUp.

Рейси на Занзібар виконуються на Boeing 737-800. Це середньомагістральний літак і його дальності не вистачає для прямого перельоту до Танзанії. Тому під час рейсів він зупиняється на дозаправку в єгипетському аеропорту Хургада.

Придбати авіаквитки на рейси SkyUp з Європи до Занзібару можна тільки в складі турпакету. Перевізник квитки окремо від турів не продає.

Нагадаємо, ми писали, що українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти у Канаді та США.

Також ми розповідали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. У вересні 2023 року за кордоном виконували рейси три великі українські авіакомпанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.