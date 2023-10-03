ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Услід за США. Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти у ще одній країні

Вівторок 03 жовтня 2023 11:29
UA EN RU
Услід за США. Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти у ще одній країні Фото: Літак SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл здійснювати міжнародні рейси до Канади. Відповідний сертифікат авіаперевізнику надала канадська влада.

Тепер українська авіакомпанія зможе надавати свої літаки в оренду іншим авіакомпаніям для рейсів з Канади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

SkyUp отримала сертифікат іноземного авіаперевізника Foreign Air Operator Certificate (FAOC) від влади Канади, що дасть можливість виконувати міжнародні польоти та працювати на чартерних рейсах з цієї країни.

Потенційно літаки української авіакомпанії можуть орендувати канадські авіаперевізники для рейсів до Мексики, Домініканської республіки, Куби та інших країн.

У Канаді отримали дозвіл на роботу 9 авіалайнерів SkyUp. Це весь флот, який зараз експлуатує українська авіакомпанія. Сім Boeing 737-800 розраховані на 189-місць, а два Boeing 737-700 – на 149 пасажирів. Оскільки типи літаків мають максимально можливу кількість місць, це зручно для перевезення пасажирів на популярних туристичних напрямках.

Раніше авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на роботу в США. Перевізник отримав відповідний сертифікат від влади США для чотирьох Boeing 737-800.

До війни авіакомпанія здійснювала внутрішні рейси по Україні, міжнародні регулярні та чартерні рейси. Після 24 лютого 2022 року SkyUp змінила формат роботи та почала здавати свої літаки іноземним авіакомпаніям у мокрий лізинг – тимчасову оренду разом із екіпажами.

У вересні 2023 року літаки SkyUp виконували чартерні рейси Tailwind Airlines (Туреччина), Corendon Dutch Airlines (Нідерланди), молдавської HiSky, FlyEgypt (Єгипет), доставляючи туристів на курорти Європи та Туреччини.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. У вересні 2023 року за кордоном виконували рейси три великі українські авіакомпанії.

Також ми повідомляли, що українська авіакомпанія хоче почати польоти з Ужгорода. Цей аеродром розташований упритул до кордону зі Словаччиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Авіація України SkyUp
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віктор Шатров
Басейни і спа. Скільки коштує відпочинок на термальних водах Закарпаття восени
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Олег Васильєв
Розклад на осінь. Як доїхати до Варшави і Хелма з України: поради
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору