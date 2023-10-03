Услід за США. Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти у ще одній країні

Українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл здійснювати міжнародні рейси до Канади. Відповідний сертифікат авіаперевізнику надала канадська влада.

Тепер українська авіакомпанія зможе надавати свої літаки в оренду іншим авіакомпаніям для рейсів з Канади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

SkyUp отримала сертифікат іноземного авіаперевізника Foreign Air Operator Certificate (FAOC) від влади Канади, що дасть можливість виконувати міжнародні польоти та працювати на чартерних рейсах з цієї країни.

Потенційно літаки української авіакомпанії можуть орендувати канадські авіаперевізники для рейсів до Мексики, Домініканської республіки, Куби та інших країн.

У Канаді отримали дозвіл на роботу 9 авіалайнерів SkyUp. Це весь флот, який зараз експлуатує українська авіакомпанія. Сім Boeing 737-800 розраховані на 189-місць, а два Boeing 737-700 – на 149 пасажирів. Оскільки типи літаків мають максимально можливу кількість місць, це зручно для перевезення пасажирів на популярних туристичних напрямках.

Раніше авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на роботу в США. Перевізник отримав відповідний сертифікат від влади США для чотирьох Boeing 737-800.

До війни авіакомпанія здійснювала внутрішні рейси по Україні, міжнародні регулярні та чартерні рейси. Після 24 лютого 2022 року SkyUp змінила формат роботи та почала здавати свої літаки іноземним авіакомпаніям у мокрий лізинг – тимчасову оренду разом із екіпажами.

У вересні 2023 року літаки SkyUp виконували чартерні рейси Tailwind Airlines (Туреччина), Corendon Dutch Airlines (Нідерланди), молдавської HiSky, FlyEgypt (Єгипет), доставляючи туристів на курорти Європи та Туреччини.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. У вересні 2023 року за кордоном виконували рейси три великі українські авіакомпанії.

Також ми повідомляли, що українська авіакомпанія хоче почати польоти з Ужгорода. Цей аеродром розташований упритул до кордону зі Словаччиною.

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