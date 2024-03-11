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Украинкам в Польше станет выгоднее вести бизнес: кому снизят налоги

Понедельник 11 марта 2024 18:10
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Украинкам в Польше станет выгоднее вести бизнес: кому снизят налоги Фото: Услуги по маникюру (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше с 1 апреля планируется снизить налоги на прибыль от отдельных видов хозяйственной деятельности. Это касается многих украинок, которые отрыли свое дело в этой стране.

Какие предприниматели будут платить на 15% меньшие налоги, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.

Министерство финансов Польши планирует с 1 апреля снизить налоговую ставку VAT (НДС) с 23% до 8% для ряда услуг. Речь идет о деятельности в сфере красоты, которой в Польше занимаются немало украинок. Налог в 8% сейчас платят только парикмахеры.

С 1 апреля налоговую нагрузку снизят и на предпринимателей, которые предоставляют такие услуги, не требующие специальных медицинских знаний:

  • уход за лицом и макияж;
  • маникюр и педикюр;
  • косметические действия с бровями и ресницами;
  • прокалывание ушей;
  • консультации по уходу за красотой и макияжем;
  • уход за телом;
  • депиляция,
  • ультрафиолетовое и инфракрасное облучение.

Остаются без изменений налоги VAT в размере 23% при предоставлении услуг:

  • татуировки;
  • пирсинаг;
  • солярия;
  • массажа;
  • в области пластической хирургии.

Ожидается, что снижение налогов будет стимулировать легализацию бизнеса по оказанию услуг в сфере красоты. Те, кто предоставляет услуги, смогут снизить их стоимость для клиентов.

Напомним, мы писали, как беженцы из Украины повлияли на экономику Польши. Налоги от деятельности компенсируют пособие от государства.

Также мы рассказывали, сколько украинок хотят вернуться из Польши и как они живут. 47% опрошенных намерены остаться в стране навсегда или на время.

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